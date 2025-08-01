Judika Dibuat Bingung Setengah Mati dan Marion Jola Terjebak Rayuan Palsu di I Can See Your Voice

Terbaru di GTV! Pecinta music reality show, siap-siap seru-seruan di depan layar tv kamu! Tayang perdana Sabtu & Minggu ini, I Can See Your Voice di GTV bakal menghadirkan dua episode spesial, yang benar-benar nggak boleh kamu lewatin. Pokoknya, ini waktunya duduk manis dan siapin camilan favorit kamu!

Dipandu dua host kece, Indra Herlambang dan Andhika Pratama, program ini makin meriah! Nggak ketinggalan, deretan detektif selebriti bertabur bintang spektakuler yang siap membantu atau malah menjebak para bintang tamu, seperti Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting, Wendi Cagur, Oky Lukman, Vega Darwanti, Chika Jessica, Anwar, Lee Jong Hoon, sampai Vicky Nitinegoro. Dengan gaya khas dan komentar kocak mereka, acara ini makin nggak ketebak dan super menghibur!

Di episode Sabtu, 2 Agustus pukul 16.00 WIB, Judika bakal jadi bintang tamu utama. Siapa yang nggak kenal suara emas gaharnya? Tapi kali ini, tantangan berat menanti Judika: menebak mana di antara para mystery singer yang benar-benar punya suara emas, dan mana yang cuma jago acting doang. Percaya deh, deg-degan banget lihat Judika bolak-balik di-prank sama para penyanyi misterius. Apakah Judika berhasil menemukan good voice atau malah kena prank lagi? Wah, serunya nggak ada obat!

Nah, besoknya giliran Marion Jola yang hadir sebagai bintang tamu. Dengan gaya santai khasnya, Marion bakal menghadapi teka-teki seru dari para mystery singer. Di episode ini, siap-siap dibuat ngakak sama reaksi Marion yang kadang nggak bisa bedain mana yang suara asli dan mana yang fake, apalagi waktu para detektif ikutan ribet kasih clue dan tebak-tebakan. Pokoknya, suasana makin panas, seru, dan penuh tawa!

Jangan sampai ketinggalan, ya! I Can See Your Voice tayang Sabtu, 2 Agustus pukul 16.00 WIB bareng Judika, dan Minggu, 3 Agustus bareng Marion Jola 16.00 WIB, di GTV. Pastikan siaran TV kamu berjalan lancar dengan melakukan scan ulang set top box atau TV digital. Ingin menonton kapan saja dan di mana saja? Semua tayangan GTV, termasuk I Can See Your Voice Indonesia, juga bisa disaksikan di RCTI+.

(kha)