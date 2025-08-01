5 Artis yang Jalani Momen Penting Menyusui di 2025, Kompak Jalani Peran Ibu Penuh Dedikasi

JAKARTA — Sejumlah selebritas Indonesia saat ini tengah menjalani momen penting sebagai ibu menyusui. Di tengah kesibukan dunia hiburan dan sorotan publik, para artis ini tetap konsisten memberikan ASI eksklusif kepada buah hati mereka sebagai bentuk kasih sayang dan komitmen terhadap tumbuh kembang sang anak.

Berikut ini adalah daftar artis Tanah Air yang diketahui masih aktif menyusui di pertengahan tahun 2025:

1. Kiky Saputri

Komedian dan aktris Kiky Saputri resmi menjadi ibu pada Februari 2025, setelah melahirkan putrinya, Kayesha Nadha Khairi.

Di berbagai kesempatan, Kiky membagikan pengalaman menyusuinya, termasuk tantangan menjalani puasa Ramadan sambil tetap mengASIhi. Ia kerap menekankan pentingnya edukasi menyusui dan dukungan keluarga dalam proses ini.

2. Mahalini

Istri Rizky Febian, penyanyi Mahalini, juga tengah menikmati peran barunya sebagai ibu. Sejak melahirkan anak pertamanya, Zairee Selina Quinlyn Kareema Febian, pada 15 Februari 2025, Mahalini berkomitmen penuh memberikan ASI eksklusif.

Lewat media sosial, ia sempat mengungkap perjuangan malam-malam tanpa tidur demi memastikan kebutuhan sang bayi terpenuhi.

3. Viviyona Apriani (Yona eks JKT48)

Mantan personel JKT48 ini melahirkan bayi laki-laki bernama Aslan Najia Mochtan pada 14 Februari 2025. Sebagai ibu baru, Yona aktif berbagi perjalanan menyusuinya yang ia jalani dengan penuh cinta dan kesabaran. Ia juga mengedukasi para pengikutnya soal manfaat ASI bagi imunitas dan pertumbuhan bayi.