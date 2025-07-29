Advertisement
Kenalin Nih, Penemu Horeg yang Sering Dipanggil Thomas Alva Edi Sound

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |22:03 WIB
MALANG - Fenomena sound horeg membawa nama Ahmad Abdul Aziz (29) atau yang dikenal dengan Thomas Alva Edi Sound menjadi perbincangan. Namanya viral usai aksinya mengatur sound system diunggah di media sosial (medsos). 

Sosok Thomas Alva Edi Sound sendiri diketahui merupakan warga Kabupaten Blitar, menjadi perbincangan di media sosial usai videonya sedang mengatur suara sound horeg bergaya unik. Terlihat pada video yang beredar ia berada di depan mixer sound, serta dikelilingi warga.

Memed, sapaan akrabnya mengaku, terkejut ketika potongan videonya mendadak viral di media sosial. Pada narasi video itu Memed yang merupakan salah satu operator sound horeg dari Brewog Audio, diparodikan oleh warganet. Bahkan namanya dipelesetkan oleh warganet dengan nama penemu listrik, Thomas Alva Edison.

"Gak marah. Sebab, Mas Bre (pemilik Brewog Audio) selalu bilang kepada kami agar harus kuat mental," ungkapnya saat ditemui di Malang, saat kegiatan sound horeg.

Dirinya menjelaskan, berkecimpung di dunia sound system sudah menjadi keinginan dan passion-nya. Dirinya sudah akrab dengan sound system sejak kecil, lantaran ayahnya dulunya juga berprofesi sebagai kru sound system. Meski Memed mengaku tak punya latar belakang pendidikan di bidang teknik. 

 

1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
