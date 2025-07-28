Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Deretan Pesepak Bola yang Pernah Dekat dengan Erika Carlina

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |16:17 WIB
Deretan Pesepak Bola yang Pernah Dekat dengan Erika Carlina
Erika Carlina dan Gavin Kwan (Foto: Instagram @gavinkwanadsit)
A
A
A

Kabar kehamilan Erika Carlina masih jadi perbincangan netizen setelah menghebohkan publik. Erika mengaku hamil 9 bulan dan membuat nama sang mantan kekasih, DJ Panda terseret.

Sebelum menjalin asmara dengan DJ Panda, Erika memang kerap diisukan dekat dengan sejumlah pria. Tak hanya dari kalangan seleb, tapi juga pemain sepak bola Indonesia.

Bintang film Pabrik Gula ini diduga pernah dekat dengan beberapa pesepak bola. Kabar tersebut mencuat dan bikin netizen penasaran.

Penasaran, siapa saja pesepak bola yang pernah dikabarkan dekat dengan Erika Carlina? Berikut informasinya, Senin (28/7/2025).

1. Ryuji Utomo

Pertama ada pesepak bola Ryuji Utomo. Mantan bek Timnas Indonesia ini disebut pernah dekat dengan wanita 31 tahun ini.

Namun, kabar tersebut nyaris tidak tereendus oleh publik. Keduanya juga masih bungkam soal dugaan mereka pernah dekat atau menjalin hubunhan asmara.

2. Gavin Kwan

Pesepak bola Gavin Kwan juga dikabarkan pernah dekat dengan Erika. Hal ini bermula dari beberapa momen kebersamaan keduanya yang terciduk netizen hingga muncul dugaan mereka berpacaran. Namun, hubungan keduanya dikabarkan tak bertahan lama dan keduanya jarang terlihat bersama lagi.

 

