HOT GOSSIP

Ingin Beradu Akting dengan Bradley Cooper, Yunita Siregar: Aku Bisa Nangis Darah Kalau Kejadian

Gabriella Dharma , Jurnalis-Minggu, 27 Juli 2025 |07:00 WIB
Ingin Beradu Akting dengan Bradley Cooper, Yunita Siregar: Aku Bisa Nangis Darah Kalau Kejadian
Yunita Siregar (Foto: Okezone/Gabriella)
A
A
A

Siapa yang tidak kenal dengan Bradley Cooper? Aktor papan atas asal Amerika ini menjadi sosok yang disukai oleh banyak orang, salah satunya adalah Yunita Siregar.

Aktris kelahiran Jakarta ini secara blak-blakkan mengaku bahwa dirinya adalah penggemar berat Bradley Cooper. Bahkan, jika diberi kesempatan untuk berandai-andai, ia ingin sekali bisa beradu peran dengan Bradley Cooper di film bergenre drama romantis.

"Ih, ini boleh di luar nalar gitu maksudnya? Sama Bradley Cooper gitu boleh?" kata Yunita sambil tertawa, ketika media visit ke kantor Okezone di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Tak ragu-ragu, ia menegaskan keinginannya, "Ih, ya sama Bradley Cooper lah jelas!"

Yunita bahkan membayangkan bahwa dirinya bisa sangat gugup jika harus berakting dengan aktor A Star is Born itu.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
