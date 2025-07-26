Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Erika Carlina Punya Bukti Tangkap Layar Pengancaman DJ Panda di Grup Whatsapp

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 27 Juli 2025 |05:57 WIB
Erika Carlina Punya Bukti Tangkap Layar Pengancaman DJ Panda di Grup Whatsapp
Erika Carlina (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Artis Erika Carlina melaporkan Giovanni Surya atau DJ Panda atas dugaan pengancaman. Dia pun menyerahkan sejumlah bukti kepada pihak Polda Metro Jaya.

“Barang bukti 2 buah rekaman layar grup Whatsapp dan percakapan grup Whatsapp,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi.

Dugaan pengancaman tersebut dilontarkan dalam grup fanbase DJ Panda yang berisikan 500 orang. Dalam laporannya, DJ Panda disebut hendak mengancam menghancurkan karir Erika.

“Terlapor mengirimkan pesan melalui Whatsapp Grup yang isinya mengancam akan menghancurkan karir korban,” ujar Ade Ary.

Selain itu, DJ Panda juga hendak menyebarkan berita bohong terkait anak dalam kandungan Erika. Bahkan, Erika disebut pribadi psikopat oleh DJ Panda.

“Terlapor juga ingin membuat berita bohong dengan menyebutkan bahwa anak dalam kandungan korban bukan anaknya. Kemudian terlapor Juga mengatakan bahwa Korban seorang psikopat,” jelas dia.

Adapun laporan dari artis Erika Carlina itu teregister dengan nomor LP/B/ 5027/VII/2025/SPKT/Polda Metro Jaya. Erika melaporkan terkait Pasal 335 KUHP dan atau Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45 UU ITE dan atau Pasal 65 Ayat (2) UU 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/33/3179714//irish_bella_dan_haldy_sabri-yxwn_large.jpg
Irish Bella Ungkap Hal yang Buat Kepincut pada Haldy Sabri: Dia Wangi Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/206/3179700//iko_uwais-lJ7I_large.jpg
Iko Uwais Bintangi Film Thriller MRI, Kembali Kerja Bareng Liam O’Donnell
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/33/3179678//raisa_dan_rony_parulian-CXrq_large.jpg
Cara Rony Parulian Perlakukan Raisa di Atas Panggung Tuai Pujian, Netizen: Pesona Laki-Laki Ubin Gereja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/33/3179633//katy_perry_dan_justin_thrundeu-ABbR_large.JPG
Go Public! Katy Perry Resmi Pacaran dengan Eks PM Kanada Justin Trudeau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/33/3179374//shabrina_leanor-FpPg_large.jpg
Shabrina Leanor Tak Iri Lihat Penyanyi Seusianya Lebih Terkenal: Itu Rezeki Dia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/33/3179293//dwi_andhika-Yev0_large.JPG
Duh, Dwi Andhika Idap Infeksi Jaringan Lunak di Kaki hingga Harus Operasi 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement