Arie Untung Dilarikan ke Rumah Sakit usai Main Padel, Ada Apa?

Kabar tak sedap datang dari artis sekaligus presenter, Arie Untung. Suami Fenita Arie ini dilarikan ke rumah sakit usai main padel lantaran mengalami cedera di bagian mata.

Momen itu dibagikan Arie di Instagram-nya, @ariekuntung. Arie rupanya mengalami insiden terkena bola di bagian matanya. Dalam video itu, terlihat Arie langsung berbaring di lapangan usai bola padel menghantam area matanya.

“Kemarin sempet mikir Kalo ngga ada istriku aku gatau deh dibantuin siapa kemana-mana cuma satu ini mata yang bisa dibuka,” tulis Arie, dikutip Senin (21/7/2025).

Dalam video itu, Arie berusaha memukul bila padel yang mendarat ke arahnya. Namun, bola tersebut justru mengenai matanya.

Arie pun langsung berguling di lapangan setelah bola tersebut mengenai matanya. Ia juga segera memeriksakan diri ke rumah sakit dengan kondisi satu matanya ditutup perban.

“Ternyata gel di dalam bola mataku terkena guncangan, cukup sakit,” tambahnya.

Meski begitu, kondisi mata Arie Untung nampaknya tidak begitu serius. Namun, terlihat satu matanya sedikit memerah. Pria yang juga terkenal dengan guyonannya ini belum memberikan update terkait matanya yang terhantam bola saat bermain padel.