HOME CELEBRITY MOVIE

Shin Ha Kyun, Oh Jung Se, dan Heo Sung Tae Berpotensi Adu Akting dalam 50 Percent

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 19 Juli 2025 |11:30 WIB
Shin Ha Kyun, Oh Jung Se, dan Heo Sung Tae Berpotensi Adu Akting dalam <i>50 Percent</i>
Shin Ha Kyun, Oh Jung Se, dan Heo Sung Tae Berpotensi Adu Akting dalam 50 Percent. (Foto: Soompi)
A
A
A

SEOUL - Shin Ha Kyun berpotensi adu akting dengan Oh Jung Se dan Heo Sung Tae dalam drama baru berjudul 50 Percent. Drama itu, kabarnya akan tayang di MBC, pada semester I-2026.

Kabar tersebut, kemudian ditanggapi HODU & U Entertainment dan BILLIONS Entertainment yang mengatakan, Shin Ha Kyun dan Heo Sung Tae mempertimbangkan dengan positif tawaran tersebut.

“Drama itu adalah salah satu proyek yang didapatkan sang aktor. Tapi sejauh ini, belum ada keputusan resmi yang diambil sang aktor terkait proyek tersebut,” kata agensi Oh Jung Se, PRAIN TPC dikutip dari Soompi, pada Sabtu (19/7/2025).

Mengusung genre laga dan komedi, drama 50 Percent berkisah tentang tiga pria berusia 50 tahunan yang di masa lalu pernah menjadi yang terbaik dalam bidang mereka. Kini, mereka harus menghadapi pahitnya realita hidup. 

Shin Ha Kyun dan Oh Jung Se pernah beradu akting dalam film Extreme Job, sementara dengan Heo Sung Tae, dia pernah membintangi drama JTBC, Beyond Evil. Di lain pihak, Oh Jung Se dan Heo Sung Tae saat ini tengah membintangi drama Good Boy.

Dengan pengalaman kerja bareng, penggemar drama Korea menantikan, chemistry antara ketiga aktor senior ini dalam 50 Percent.*

(SIS)

