HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 209

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 17 Juli 2025 |19:30 WIB
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 209
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 209. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi episode 209 bercerita tentang Arini yang bingung kenapa Mulyono sangat keras kepada Mitha. Lingga yang sudah tahu kebenarannya pun hanya bisa terdiam. 

Lingga berpikir kalau yang seharusnya memberitahu Arini tentang semua kebenaran itu adalah orangtuanya sendiri. Namun Arini justru enggan mengangkat telepon dari Mitha karena masih terpengaruh ucapan Mulyono.

Ratih ternyata masih menyimpan semua catatan yang menunjukkan bahwa Arini adalah anak kandung Mitha. Mulyono pun kaget karena surat itu masih ada dan memarahi Ratih. 

Namun Ratih berkelit dan menegaskan bahwa Arini berhak tahu silsilahnya yang sebenarnya. Nada bicara mereka yang meninggi pun sempat didengarkan oleh Widya.

Apakah Widya mendengar semua percakapan Mulyono dan Ratih? Saksikan sinetron Mencintaimu Sekali Lagi di RCTI, setiap hari pukul 20.45 WIB.**

(SIS)


