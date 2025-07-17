Denny Chandra Ungkap Jadi Pelawak Lebih Stres Dibanding Penyanyi

Komedian Denny Chandra mengungkapkan bahwa menjadi pelawak justru memiliki tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan menjadi penyanyi. Hal tersebut disampaikannya saat ditemui Okezone di XXI Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (12/7/2025).

Menurut Denny, seorang pelawak dituntut untuk terus menghadirkan materi baru setiap kali tampil, berbeda dengan penyanyi yang bisa membawakan lagu yang sama berulang kali dan tetap disukai penonton.

"Tapi kalau pelawak, beda dengan penyanyi. Kenapa kalau misalnya pelawak jauh lebih stress dibanding dengan penyanyi? Karena kalau penyanyi, dia nyanyi hari ini, nyanyi lagu yang sama, besoknya orang minta lagi 'nyanyi lagu yang itu dong'. Tapi kalau pelawak gak bisa, dia udah menceritakan sesuatu yang lucu hari ini, terus penonton yang sama 'cerita lagi dong yang lucu kemarin' enggak mungkin begitu, pasti orang akan ngomong 'itu kan udah diceritain, yang lain dong!," ujar Denny

Ia menambahkan, dalam dunia komedi, elemen kejutan atau twist menjadi kunci utama. Pelawak harus mampu mengubah pengalaman sehari-hari menjadi sesuatu yang lucu dan tak terduga.

“Kejutan itu atau surprise menjadi hal yang utama kalau di dunia komedi. Twist itu sangat penting. Bagaimana orang berpikir seperti ini, tapi kita alihkan ke tempat yang lain,” jelasnya.