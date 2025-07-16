Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Perkuat Kolaborasi Budaya, Indonesia dan Prancis Jalin Kerja Sama di Bidang Perfilman

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Rabu, 16 Juli 2025 |11:27 WIB
Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon pada Dialog Strategis Kebudayaan antara Indonesia dan Prancis dengan Menteri Kebudayaan Prancis Rachida Dati. (Foto: dok Kemenbud)
PARIS - Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon melakukan Dialog Strategis Kebudayaan antara Indonesia dan Prancis dengan Menteri Kebudayaan Prancis Rachida Dati. Agenda ini merupakan rangkaian dalam kegiatan kunjungan kerjanya ke Paris, Selasa (15/7/2025).

Pertemuan ini dilangsungkan dalam rangka merealisasikan sejumlah kesepakatan bilateral yang terjalin saat kunjungan kenegaraan Madame Rachida Dati ke Indonesia mendampingi Presiden Emmanuel Macron bulan Mei 2025 lalu di Jakarta dan Candi Borobudur.

Sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) kerja sama budaya antara Indonesia dan Prancis, Kementerian Kebudayaan RI bersama mitra Prancis seperti CNC (Centre national du cinéma et de l'image animée) dan La Fémis (École Nationale Supérieure des Métiers de l'Image et du Son) menjajaki berbagai inisiatif strategis dalam rangka memperkuat jaringan produksi, transfer teknologi, dan pengembangan kapasitas di bidang film.

Hadir pula dalam pertemuan tersebut, Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya dan beberapa perwakilan sineas dan museum serta wakil dari industri kreatif. Menteri Kebudayaan menegaskan keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani beberapa waktu lalu.

"Pertemuan ini merupakan diskusi lanjutan yang dimulai dari Festival Film Cannes bulan Mei lalu, yang diikuti dengan kunjungan Presiden Macron ke Indonesia, serta diskusi-diskusi intensif dengan perwakilan negara Prancis di Indonesia. Diharapkan terjalin yang kongkret sebagai tindak lanjut dari MoU yang telah ditandatangani oleh kedua negara" ujar Fadli Zon.

Sementara itu, Angga Sasongko, mewakili asosiasi produser mengemukakan bahwa salah satu inspirasi utama adalah model kerja sama CNC dan Korea Selatan melalui Korean Film Academy (KAFA), yang telah berhasil menginisiasi beasiswa dan pertukaran pelajar.

