Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dulu Dihujat Terlalu Kurus, Ummi Quary Kini Tampil Lebih Berisi dan Percaya Diri

Gabriella Dharma , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |14:00 WIB
Dulu Dihujat Terlalu Kurus, Ummi Quary Kini Tampil Lebih Berisi dan Percaya Diri
Ummy Quary (Foto: Okezone/Gabriella)
A
A
A

Ummi Kulsum Qotrun Nada atau yang lebih dikenal dengan nama Ummi Quary, mantan pemain Lenong Bocah yang kini sukses menjadi aktris, pelawak, dan presenter, kembali mencuri perhatian warganet. Ummi Quary kini tampil dengan penampilan fisiknya yang tampak lebih sehat dan berisi.

Sebelumnya, Ummi sempat menjadi sorotan di media sosial, karena tubuhnya yang dinilai terlalu kurus. Banyak komentar dari netizen yang membahas mengenai bentuk tubuhnya, meski ia mengaku tidak sampai merasa terganggu secara pribadi.

"Jujur, aku tuh pernah banget di angka berat badan itu, aku rasa 33 kg. Itu sangat kurus, sekecil itu, dengan tinggi badan 158 cm. Jadi bener-bener sangat di bawah berat badan yang harusnya ideal," ungkap Ummi kepada Okezone di XXI Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (12/7/2025).

Ia mengaku sempat sedih karena mengalami kesulitan untuk menaikkan berat badan meski sudah makan banyak. Namun kini, melalui berbagai usaha seperti menjalani program kebugaran, minum susu penggemuk badan yang cocok, hingga rajin olahraga gym, berat badannya berhasil naik sekitar 6 hingga 7 kilogram.

"Sebenernya ini masih jauh dari kata ideal, Personal Trainer (PT) ku juga selalu nge-push aku, tapi buat bisa punya badan seberat ini aja sekarang juga happy gitu. Kuncinya sebenernya happy aja sih," tambahnya.

Meski sempat jadi bahan perbincangan netizen, Ummi tetap memilih untuk tidak menonaktifkan kolom komentar di media sosialnya.

"Kalau nonaktifkan komentar, enggak. Karena sebenernya tidak mengusik aku banget. Semua orang punya opini, bebas. Orang mau beropini dan mengomentarin apapun selagi masih dalam batas wajar menurut aku. Jadi ya, nggak hate mereka juga sih mereka bebas mau ngomong apa," ujarnya dengan santai.
 

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
artis Artis Indonesia Ummi Quary
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/33/3176883//ahmad_dhani-h29f_large.jpg
Rayen Pono Geram, Ahmad Dhani Enggan Gubris LP soal Penghinaan Marga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/33/3176902//dj_panda-ELe7_large.JPG
DJ Panda Penuhi Panggilan Polisi Buntut Laporan Erika Carlina: Hadapi Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/33/3176889//andre_taulany-Zj89_large.jpg
Hakim Beri Erin Kesempatan Mediasi Terakhir, Andre Taulany Kecewa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/33/3176859//amanda_manopo_kenny_austin-L08n_large.jpg
Amanda Manopo dan Kenny Austin Gencar Pamer Kebucinan usai Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/33/3176852//min_hyo_rin-wFV7_large.jpg
Respons Berkelas Min Hyo Rin Ketika Dikatai Gemuk oleh Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/33/3176841//ahmad_dhani-kx0H_large.jpg
Ahmad Dhani Kembali Laporkan Lita Gading atas Dugaan Pencemaran Nama Baik
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement