HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gen Halilintar Absen di Ulang Tahun Aurel Hermansyah, Netizen Auto Julid

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |10:06 WIB
Gen Halilintar Absen di Ulang Tahun Aurel Hermansyah, Netizen Auto Julid
Aurel Hermansyah ulang tahun (Foto: Instagram)
Selebritis Aurel Hermansyah baru saja merayakan ulang tahunnya ke-27 bersama sanak keluarga. Pesta ulang tahun itu digelar di Pulau Dewata Bali dan banjir momen kebahagiaan.

Dalam postingan Instagram-nya, @aurelie.hermansyah, terlihat dirinya berpose bersama keluarga besar dan sang suami, Atta Halilintar. Keluarga Aurel juga full team, dihadiri Anang Hermansyah, Ashanty, Krisdayanti, hingg Azriel.

“Thank you for coming semua keluarga, teman-teman dan tim tersayang yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di birthday kali ini di Bali,” tulis Aurel, Minggu (13/7/2025).

Meski keluarga berkumpul di pesta ulang tahunnya, tak terlihat Gen Halilintar, keluarga dari sang suami yang menghadiri acara ulang tahunnya ini.

Terlihat tak ada orangtua Atta, Geni Faruk dan Anofial Asmid di acara ulang tahun Aurel Hermansyah ini. Bahkan, adik Atta, Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid juga tidak hadir di acara pesta ulang tahun Aurel.

Momen keluarga Gen Halilintar tak hadir di acara ulang tahun Aurel Hermansyah ini mengundang banyak tanda tanya netizen.

Terlebih, ini bukan pertama kalinya Gen Halilintar tak hadir di sejumlah acara penting Atta dan Aurel. Banyak pula netizen yang menduga adanya keretakan hubungan keluarga di antara mereka.

“Keluarga Atta gak ada? Sumpah,” kata akun @me******.

“Keluarga dari suami gak ada yang dateng kah?,” sambung @ma******.

 

