Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Pecah! Momen HIVI Ajak Penonton Sing A Long di Bigu Festival 2025

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 12 Juli 2025 |23:05 WIB
Pecah! Momen HIVI Ajak Penonton <i>Sing A Long</i> di Bigu Festival 2025
Bigu Festival 2025
A
A
A

Acara Bigu Festival 2025 berlangsung meriah hari ini, Sabtu 12 Juli 2025 di Lapangan Aldiron, Pancoran, Jakarta Selatan. Sederet musisi ternama tampil meriah dan menghibur penonton di acara musik bertemakan piknik ini.

Salah satunya yang dinantikan penonton ialah grup musik HIVI yang menghibur suasana sore yang cerah. Ilham Cs pun membawakan lagu-lagu hitsnya seperti Remaja, Satu-satunya, Indahnya Dirimu dan masih banyak lagi.

“Terima kasih banyak Bigu Festival 2025, sore ini seru sekali,” kata Ilham di atas panggung.

HIVI pun berhasil mengajak penonton bernyanyi bersama sembari asyik piknik dan duduk lesehan menyaksikan penampilan mereka. Lagu-lagu HIVI yang juga hits di media sosial bikin penonton ikut sing a long dengan semangat.

Mereka menikmati setiap pertunjukan dan lagu-lagu yang dibakan HIVI hingga di penghujung waktu. Penampilan mereka pun ditutup dengan lagu Siapkah Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/33/3176385//rizky_billar_dan_lesti_kejora-pQm7_large.jpg
Duh, Rizky Billar Akui Kebobolan Usai Lesti Kejora Hamil Anak Ketiga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/33/3176424//alvino_oldan-uYRH_large.JPG
Kisah Konten Kreator Kuliner Alvino Oldan, Ngaku Terpeleset Masuk Dunia Influencer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/33/3176389//rizky_billar_dan_lesti_kejora-lqy8_large.jpg
Jerawatan dan Mood Swing saat Hamil Anak Ketiga, Lesti Kejora: Semua Orang Aku Omelin! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/33/3176339//anggis_devaki-mLX9_large.JPG
Anggis Devaki Sebut Betrand Peto Jadi Tipe Cowok Idamannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/33/3176336//ari_lasso_dan_deasy-6Trw_large.jpg
Dearly Desiana Bela Ari Lasso yang Dinilai Kasar, Warganet Trust Issue
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/33/3176331//tizky_billar_dan_lesti_kejora-t6KS_large.JPG
Rizky Billar Konfirmasi Lesti Hamil Anak Ketiga, Diumumkan Secara Epic
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement