Pecah! Momen HIVI Ajak Penonton Sing A Long di Bigu Festival 2025

Acara Bigu Festival 2025 berlangsung meriah hari ini, Sabtu 12 Juli 2025 di Lapangan Aldiron, Pancoran, Jakarta Selatan. Sederet musisi ternama tampil meriah dan menghibur penonton di acara musik bertemakan piknik ini.

Salah satunya yang dinantikan penonton ialah grup musik HIVI yang menghibur suasana sore yang cerah. Ilham Cs pun membawakan lagu-lagu hitsnya seperti Remaja, Satu-satunya, Indahnya Dirimu dan masih banyak lagi.

“Terima kasih banyak Bigu Festival 2025, sore ini seru sekali,” kata Ilham di atas panggung.

HIVI pun berhasil mengajak penonton bernyanyi bersama sembari asyik piknik dan duduk lesehan menyaksikan penampilan mereka. Lagu-lagu HIVI yang juga hits di media sosial bikin penonton ikut sing a long dengan semangat.

Mereka menikmati setiap pertunjukan dan lagu-lagu yang dibakan HIVI hingga di penghujung waktu. Penampilan mereka pun ditutup dengan lagu Siapkah Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi.