Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Fariz RM Hadirkan Mantan Kepala BNN sebagai Saksi Sidang Kasus Narkoba

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 10 Juli 2025 |16:00 WIB
Fariz RM Hadirkan Mantan Kepala BNN sebagai Saksi Sidang Kasus Narkoba
Fariz RM jelang sidang terkait narkoba
A
A
A

JAKARTA - Musisi Fariz Rustam Munaf atau yang akrab disapa Fariz RM kembali menjalani sidang lanjutan kasus narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda keterangan saksi ahli pada Kamis (10/7/2025). 

Fariz RM melalui kuasa hukumnya, Deolipa Yumara, mendatangkan saksi ahli yakni mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). 

"Jadi agenda hari ini mengenai persidangan Fariz RM adalah kita mengajukan saksi ahli yaitu mantan kepala BNN," ujar Deolipa Yumara. 

Adapun alasan Deolipa menghadirkan saksi ahli tersebut untuk mengungkapkan mengenai Undang-Undang Narkotika dan penanganan rehabilitasi.

"Itu saksi ahli yang mengerti mengenai ilmu perundang-undangan narkotika dan ilmu tentang rehabilitasi. Jadi satu aja saksi ahli," kata Deolipa. 

"Yang digali adalah mengenai sistem perundang-undangan mengenai narkotika dan kemudian yang kedua soal prosedur rehab, begitu," tambahnya. 

Sejauh ini Fariz RM masih mengupayakan  rehabilitasi atas kasus narkoba kali ini. Deolipa mengklaim kliennya hanya sebagai pengguna bukan pengedar narkotika.
"Macam-macam lah tentang tata cara rehab termasuk undang-undangnya, termasuk dasar-dasarnya, aturan-aturannya. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BNN Fariz RM Narkoba Fariz RM
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/337/3170169//narkoba-BDcn_large.jpg
BNN Bongkar Peredaran Narkoba 503 Kg dan Sita Aset TPPU Sebesar Rp52 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/337/3170134//kepala_bnn_komjen_pol_suyudi_ario_seto-GeQc_large.jpg
Kepala BNN Bongkar Ciri Remaja Kena Narkoba, Nomor 3 Sering Dianggap Sepele!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/337/3169741//kepala_bnn_komjen_pol_suyudi_ario_seto-rqDM_large.jpg
Kepala BNN: Lawan Narkoba dengan Tegas Tapi Humanis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/337/3169716//kepala_bnn_komjen_pol_suyudi_ario_seto-8Y1z_large.jpg
Kepala BNN Suyudi Ario Resmi Sandang Pangkat Komjen Pol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/33/3169425//fariz_rm-yoTb_large.JPG
Divonis 10 Bulan Penjara Terkait Kasus Narkoba, Fariz RM Bebas Tahun Ini? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/33/3169404//fariz_rm-5jWi_large.JPG
Fariz RM Divonis 10 Bulan Penjara dan Denda Rp800 Juta Atas Kasus Narkoba
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement