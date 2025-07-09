Teuku Ryan Bantah Pacaran dengan Olla Ramlan: Hanya Teman Baik

JAKARTA - Teuku Ryan akhirnya buka suara terkait rumor asmaranya dengan Olla Ramlan. Dia dengan tegas membantah rumor tersebut dan mengungkap hubungan sebenarnya dengan sang artis.

“Saya dan kak Olla itu tidak ada hubungan apa-apa. Kami hanya berteman baik. Karena pernah satu proyek dan sekarang satu manajemen,” ujarnya dikutip dari Intens Investigasi, pada Rabu (9/7/2025).

Teuku Ryan mengungkapkan, dirinya dan Olla Ramlan memang cukup jarang bertemu. Sekalipun bertemu, biasanya karena menghadiri acara yang sama atau terlibat dalam proyek serupa.

Teuku Ryan bantah pacaran dengan Olla Ramlan. (Foto: Instagram/@teukuryantr)

“Mami Olla itu sudah saya anggap seperti kakak sendiri. Saking hormatnya, saya sampai panggil beliau dengan sapaan ‘mami’ dan ‘kak’ loh,” kata mantan suami Ria Ricis tersebut.

Pernyataan Teuku Ryan itu juga sempat dibantah Olla Ramlan lewat unggahannya di Insta Story. Dia menegaskan, dekat dengan Ryan karena berada di bawah manajemen yang sama.

“Saat ini, siapapun yang dekat dengan saya biar menjadi privasi saya,” kata Olla Ramlan dalam unggahannya tersebut.

Rumor asmara Olla dan Ryan pertama kali mencuat ketika bapak satu anak tersebut mengunggah momen kebersamaan mereka lewat Instagram, pada 27 Juni silam.*

(SIS)