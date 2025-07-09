Perdana Main Film di 2025, Revalina S Temat Belajar Sabar Lewat Peran Baru

JAKARTA - Aktris Revalina S. Temat, kembali berakting melalui film berjudul Sun Gazer: Cinta Dari Langit setelah beberapa tahun absen di industri layar lebar Tanah Air.

Dalam film ini, Revalina dipercaya memerankan sosok Aisyah, perempuan yang mandiri, pintar, pekerja keras dan sabar.

"Excited banget waktu nerima tawaran ini karena juga berdasarkan novelnya juga dan kisah nyata. Jadi aku benar-benar baca skenarionya tuh kayak ‘aduh dalem banget’ gitu loh," kata Revalina S. Temat di Kawasan Senayan, Jakarta.

Melalui karakter Aisyah, Revalina mengaku banyak mengambil pelajaran hidup. Kesabaran hati yang luar biasa dalam menghadapi cobaan pun menginspirasinya hingga ke dunia nyata.

"Kok bisa ya agak begitu ya seperti beliau yang itu ya yang hatinya sangat luas dan segala macam, jadi aku benar benar kayak ‘ih penasaran sih nanti gimana ini syutingnya?’," tutur Revalina.

"Pelajarannya mesti banyak sabar dan sabar itu harus diperjuangkan," tambahnya.