Data Pribadi Disebar Oknum Asuransi, Dara Arafah Siap Tempuh Jalur Hukum (Foto: IG Dara Arafah)

JAKARTA – Dara Arafah menjadi sorotan setelah menjadi korban dugaan pelanggaran privasi. Data pribadi dan rekam medisnya tersebar luas di media sosial lewat unggahan status WhatsApp seorang oknum petugas asuransi.

Diduga, pelaku bernama Nadia Venika menyebarkan hasil diagnosis medis Dara lengkap dengan KTP dan kartu asuransi. Tak hanya itu, Nadia juga menambahkan sindiran yang dianggap melecehkan kondisi kesehatan Dara Arafah.

Kasus ini viral setelah Dara mengunggah ulang tangkapan layar status WhatsApp tersebut melalui akun Instagram pribadinya, @daraarafah, Rabu (9/7/2025).

Dalam tangkapan layar itu, terlihat laporan medis dengan keterangan seperti febris, GEA (gastroenteritis akut), dan abdominal pain. Menyertai unggahan, Nadia menulis kalimat sinis, “Huru hara karena doi selebgram padahal dx cuma febris, gea, abdominal pain.”

Dara pun bereaksi keras. Ia mengungkapkan kekecewaannya atas tindakan sebar data tanpa izin, apalagi disertai komentar yang merendahkan.

“Bisa-bisanya ada yang nyebarin data pribadi gue ke story WA-nya dengan caption yang ngeremehin penyakit orang,” tulisnya lewat Instagram Story.

Ia pun menyindir balik, “Kita doain aja bareng-bareng biar Nadia Venika gak pernah merasakan sakit yang serupa.”

Dara kemudian mengungkap hasil penelusurannya. Ternyata, Nadia Venika bukan pegawai rumah sakit, melainkan bagian perusahaan yang menangani urusan klaim asuransi.