Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 197

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi episode 197 bercerita tentang Nadia yang tiba-tiba terjatuh saat akan turun dari mobil. Beruntung di sana ada Emil yang menyelamatkannya.

Nadia tersipu sambil memandang Emil. Dia mengucapkan terima kasih kepada Emil dan mengajaknya untuk minum kopi bersama sebagai balas budi. Sementara itu, Angel dan Arini mengecek harga gelang yang diberikan Mita.

Angel terkejut begitu tahu harga gelang tersebut sangat mahal. Arini pun merasa tidak enak karena dia merasa tidak pantas mendapatkan hadiah tersebut. Arini tanpa sengaja bertemu Bara.

Bara berkata pada Arini untuk tidak memanfaatkan Mita. Bara mengetahui bahwa Mita memberikan gelang bayi kepada Arini. Bara merasa Arini memiliki niat lain mendekati Mita.

Bagaimana tanggapan Arini pada Bara? Saksikan sinetron Mencintaimu Sekali Lagi di RCTI, setiap hari, pukul 20.45 WIB.**

(SIS)