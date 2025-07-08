Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Berdamai dengan Takdir, Vidi Aldiano: Gapapa Kanker yang Penting Badan Gue Bagus

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 09 Juli 2025 |02:58 WIB
Berdamai dengan Takdir, Vidi Aldiano: <i>Gapapa</i> Kanker yang Penting Badan Gue Bagus
Vidi Aldiano (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi dan Presenter Vidi Aldiano menceritakan perjuangan beratnya dalam menghadapi kanker ginjal yang dideritanya.

Meski awalnya berat, Vidi mengaku sudah berdamai dengan keadaan itu. Bahkan, ia kini memiliki prinsip baru yang sangat inspiratif bagi penderita kanker.

"Prinsip hidup gue sekarang: Gapapa kanker, yang penting badan gue bagus," katanya seperti dikutip dari akun Instagram pribadinya @vidiadiano, Selasa (8/7/2025).

Vidi awalnya mengaku sempat tak percaya diri karena berat badannya turun hingga 10 kilogram umbas obat kemoterapi yang dikonsumsi. 

Vidi menjelaskan belakangan banyak orang kerap menilai bentuk tubuhnya terlalu kurus. 

"Yes, I know setiap orang yang ketemu gue di tahun ini respon nya pasti sama, dan pertanyaan-pertanyaan itu pun muncul," tulis Vidi.

Diakui Vidi, tahun 2025 ini, memang menjadi momen berat badannya turun drastis. Penurunan itu bahkan mencapai angka 10 kilogram dalam waktu yang cukup singkat. 

"Jujur langsung insecure parah sih saat ngeliat badan di kaca. Ada banyak variable, dari efek samping radiasi, dan juga tambahan efek samping obat kemo baru," jelasnya. 

 

1 2
