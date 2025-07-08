Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Wow! Nagita Slavina Masuk Daftar Tamu Spesial Konser BLACKPINK ‘DEADLINE’ di Korsel

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 08 Juli 2025 |21:02 WIB
Wow! Nagita Slavina Masuk Daftar Tamu Spesial Konser BLACKPINK ‘DEADLINE’ di Korsel
Nagita Slavina masuk tamu special di konser BLACKPINK (Foto: Instagram)
A
A
A

Artis Nagita Slavina belum lama ini bikin penggemar K-Pop heboh usia menonton langsung konser girlband, BLACKPINK di Korea Selatan (Korsel). Nagita terbang langsung ke Korea Selatan untuk nonton langsung penampilan Lisa, Jennie, Jisoo dan Rose dalam konser DEADLINE pada 5-6 Juli 2025.

Siapa sangka, Nagita Slavina pun masuk dalam daftar tamu spesial yang hadir di konser BLACKPINK, DEADLINE yanh menjadi tanda comeback-nya mereka.

Dari akun Instagram, @newsforblink, nama Nagita masuk dalam daftar yang dipenuhi nama-nama besar di industri hiburan Korea Selatan seperti EXO' D.O., Kentaro Sakaguchi, hingga member WINNER.

“Sejumlah panjang tokoh masyarakat menghadiri Tur Dunia "DEADLINE" BLACKPINK di Stadion Goyang di Seoul,” tulis akun itu, dikutip Selasa (8/7/2025).

Daftar tersebut merupakan nama-nama selebritis dan tamu spesial yang diundang untuk menyaksikan konser BLACKPINK di Korea Selatan ini. Nagita pun menjadi satu-satunya artis Indonesia yang masuk dalam attendees lineup.

Sementara itu, Nagita Slavina juga membagikan keseruan para personel BLACKPINK yang tampil memukau di atas panggung. Salah satunya momen saat Lisa, Jennie, Rose dan Jisoo menyanyikan lagu Boombayah.

Terlihat ribuan penggemar BLACKPINK, BLINK meramaikan konser tersebut dan meyalakan lightstick mereka saat BLACKPINK manggung dengan enerjik.

Antusias menyaksikan konser BLACKPINK, Nagita juga mengenakan busana yang matching dengan nuansa hitam dan merah muda.

 

