SEOUL - Epik High akan memulai Asia Tour 2025, pada Agustus mendatang. Jadwal tur tersebut diumumkan Tablo cs lewat sebuah poster yang mereka rilis, pada Selasa (8/7/2025).

Berdasarkan poster tersebut, Epik High Asia Tour 2025 akan dibuka di Singapura, pada 29 Agustus 2025. Grup trio tersebut kemudian akan terbang ke Jakarta dan menyapa penggemarnya di Indonesia, pada 31 Agustus 2025.

Dari Jakarta, Epik High akan melanjutkan tur mereka di Osaka pada 5 September 2025 dan Tokyo, pada 7 September 2025. Mereka akan menutup tur dengan menggelar konser di Taipei pada 12 September 2025 dan Hong Kong pada 14 September 2025.

Sementara itu, Tablo dipastikan tidak akan tampil di tur Epik High di Amerika Utara yang akan digelar tahun ini. Alasannya, karena ada jadwal kerja sang penyanyi yang saling berbenturan.

