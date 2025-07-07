Epy Kusnandar Ketakutan Usai Perankan Diri Jadi Mayat, Sampai Tulis Wasiat

JAKARTA - Artis Epy Kusnandar mengaku ketakutan saat ditunjuk memerankan mayat yang kembali hidup dalam film Selepas Tahlil.

Dalam film ini, Epy berperan sebagai Hadi yang mengharuskannya menjadi jenazah dan hidup kembali akibat ilmu hitam yang diwariskan dari orang tuanya.

"Jadi orang mati yang harus hidup. Menyakitkan, menyakitkan sekali. Kirain gampang, ternyata bukan itu. Isi film yang membuat saya kayak beneran, mati yang menyimpan rahasia. Mati yang meninggalkan utang, utang perasaan, pikiran, saya takut ini membohongi. Saya takut beneran," ucapnya di XXI Epicentrum, Jakarta, Minggu (6/7/2025).

Epy menjelaskan bahwa karakter Hadi sangat dekat dengan kehidupannya sendiri. Ini juga mengingatkannya akan kehidupan berikutnya yang harus melepas segalanya sebelum kembali ke Maha Pencipta.

"Justru sangat relate (karakter ini). Saya punya anak, punya rahasia. Mudah-mudahan saya berpesan kalau saya benar-benar meninggal kuburkan saya di Garut, kampung kelahiran saya," kata Epy

Epy menyampaikan bahwa pesan tersebut sungguh-sungguh diungkapkannya. Pemeran Kang Mus di sinetron Preman Pensiun itu ingin berkumpul bersama anggota keluarganya lainnya di Garut.