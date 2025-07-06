Steve Aoki Ikut Tren Aura Farming Pacu Jalur saat Manggung di Portugal

Tren tarian aura farming pacu jalur makin mendunia. Kali ini, giliran disjoki ternama, Steve Aoki yang mengikuti tarian aura farming yang viral dari penari cilik di lomba pacu jalur asal Riau ini.

Momen itu dibagikan Steve Aoki di akun TikTok-nya, @steveaoki. Nampak DJ asal Amerika Serikat ini melakukan tarian aura farming ini di atas panggung saat tampil di Portugal.

“Quick lil aura farming in Portugal,” tulis Steve Aoki, dikutip Minggu (6/7/2025).

Dalam video tersebut, nampak DJ populer ini melakukan tarian tersebut di depan ribuan penonton. Sambil bertelanjang dada, Steve Aoki memandu penonton untuk melakukan tren tarian itu.

DJ 47 tahun ini juga terlihat enerjik dan bersemangat. Ia bahkan menyebut nama Indonesia di akun TikTok-nya saat ikut meramaikan tren tarian pacu jalur itu.

“Indonesian boat race aura farming 92% accuracy,” tambahnya.

Video DJ Steve Aoki ikut tren aura farming dari pacu jalur ini sontak viral dan menyita perhatian netizen dunia. Video tersebut sudah ditonton lebih dari 1 juta kali dan mendapat 186 ribu likes.

Banyak pula warganet Tanah Air yang makin bangga tren tarian pacu jalur ini semakin mendunia dan dilakukan banyak tokoh ternama.