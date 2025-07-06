Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kembali Disinggung Ahmad Dhani, Maia Estianty Unggah Momen Kocak Bareng Irwan Mussry

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 06 Juli 2025 |08:01 WIB
Kembali Disinggung Ahmad Dhani, Maia Estianty Unggah Momen Kocak Bareng Irwan Mussry
Maia Estianty
A
A
A

JAKARTA - Musisi Maia Estianty mengunggah video kebersamaan bersama suaminya Irwan Mussry. Unggahan ini disertai dengan backsound "panas ya liat postingan gue" yang tengah menjadi tren di Tiktok.

Video yang diunggah itu disinyalir sebagai balasan atas tuduhan fitnah yang dilontarkan oleh Ahmad Dhani. Pentolan Dewa 19 itu menyinggung Maia yang dituduhnya menyebar fitnah dengan mempertunjukan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari polisi soal kasus KDRT.

Maia pun membalas dengan mempertontonkan kebahagiaan yang sudah ia miliki bersama suaminya kini Irwan Mussry. Terlihat pula momen Maia tengah makan disertai sound yang diduga menyindir Ahmad Dhani.

Unggahan itu langsung memantik reaksi netizen, banyak di antara mereka yang mendoakan Maia untuk tetap langgeng bersama Irwan. Adapula yang ikut tertawa melihat kekocakan Irwan Mussry.

Sebelumnya, Ahmad Dhani kembali menyita perhatian publik setelah mengungkit lagi perseteruan rumah tangganya dengan Maia Estianty. Melalui kanal YouTube Ahmad Dhani Dalam Berita, pentolan Dewa 19 itu kali ini membantah tudingan Maia terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada 2008 silam. 

Video itu menampilkan seorang pria yang tak diketahui namanya tengah menunjukan sebuah Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. 

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3174965//el_rumi_dan_syifa_hadju-Eom3_large.jpg
El Rumi Lamar Syifa Hadju di Swiss, Deswita Maharani: Impian Semua Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3174955//olla_ramlan-kCQr_large.jpg
Olla Ramlan Akui 3 Kali Berusaha Akhiri Hidup, Gagal karena 2 Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3174950//fahmi_bo-ALKR_large.jpg
Biodata dan Agama Fahmi Bo, Aktor Lupus yang Alami Kelumpuhan Imbas Pengeroposan Tulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3174946//arie_kriting_dan_indah_permatasari-v1yd_large.jpg
5 Kontroversi Nursyah, Ibu Indah Permatasari yang Berseteru dengan Arie Kriting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/33/3174933//nunung-is2m_large.jpg
Ternyata, Ada Peran Deddy Corbuzier di Balik Hadiah Rumah untuk Nunung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/205/3174912//mario_g_klau-ChLx_large.JPG
Mario G Klau Siapkan Single Baru, Katanya Lebih Easy Listening
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement