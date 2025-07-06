Kembali Disinggung Ahmad Dhani, Maia Estianty Unggah Momen Kocak Bareng Irwan Mussry

JAKARTA - Musisi Maia Estianty mengunggah video kebersamaan bersama suaminya Irwan Mussry. Unggahan ini disertai dengan backsound "panas ya liat postingan gue" yang tengah menjadi tren di Tiktok.

Video yang diunggah itu disinyalir sebagai balasan atas tuduhan fitnah yang dilontarkan oleh Ahmad Dhani. Pentolan Dewa 19 itu menyinggung Maia yang dituduhnya menyebar fitnah dengan mempertunjukan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari polisi soal kasus KDRT.

Maia pun membalas dengan mempertontonkan kebahagiaan yang sudah ia miliki bersama suaminya kini Irwan Mussry. Terlihat pula momen Maia tengah makan disertai sound yang diduga menyindir Ahmad Dhani.

Unggahan itu langsung memantik reaksi netizen, banyak di antara mereka yang mendoakan Maia untuk tetap langgeng bersama Irwan. Adapula yang ikut tertawa melihat kekocakan Irwan Mussry.

Sebelumnya, Ahmad Dhani kembali menyita perhatian publik setelah mengungkit lagi perseteruan rumah tangganya dengan Maia Estianty. Melalui kanal YouTube Ahmad Dhani Dalam Berita, pentolan Dewa 19 itu kali ini membantah tudingan Maia terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada 2008 silam.

Video itu menampilkan seorang pria yang tak diketahui namanya tengah menunjukan sebuah Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

(kha)