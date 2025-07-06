Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pakai Poni, Tasya Kamila Nostalgia Jadi Penyanyi Cilik Meski Usianya 32 Tahun

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 06 Juli 2025 |09:06 WIB
Pakai Poni, Tasya Kamila Nostalgia Jadi Penyanyi Cilik Meski Usianya 32 Tahun
Tasya Kamila
A
A
A

Mantan penyanyi cilik, Tasya Kamila baru-baru ini bikin netizen terpana dengan pesonanya yang selalu awet muda. Ibu dua anak itu remake salah satu foto zaman kecilnya yang bikin netizen salfok.

Momen itu diunggah Tasya di Instagram-nya, @tasyakamila. Terlihat istri Randi Bachtiar ini menggunakan rambut poni palsu dan membuat ulang potret masa kecilnya yang juga berponi.

“Kalau pakai poni auto kembali jadi anak gembala deh,” tulis Tasya, dikutip Minggu (6/7/2025).

Tasya pun merasa nostalgia saat melakukan remake foto masa kecilnya itu. Terlihat potret mass kecil Tasya begitu menggemaskan dengan baju pink fuchsia dan rambut poninya yang imut.

Tasya pun membuat potretnya semirip mungkin dengan masa kecilnya. Pelantun Libur Telah Tiba ini juga tetap terlihat menggemaskan meski sudah berusia 32 tahun.

“Feeling nostalgic,” tambahnya.

Momen Tasya Kamila me-remake foto masa kecilnya dengan rambut poni ini sontak bikin netizen juga ikutan bernostalgia. Mereka ingat momen Tasya masa kecil saat menjadi penyanyi cilik top.

Halaman:
1 2
