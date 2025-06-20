Duka Ivan Gunawan untuk Hengki Kawilarang yang Meninggal Dunia: Selamat Jalan Sahabat

Desainer Indonesia Hengki Kawilarang meninggal dunia pada hari ini, Jumat (20/6/2025). Hengki berpulang di usia 47 tahun dan menyisakan duka mendalam bagi para sahabat dan desainer Indonesia.

Salah satunya Ivan Gunawan. Selebritis sekaligus perancang busana ini turut merasakan kehilangan atas kepergian Hengki Kawilarang.

Lewat Instagram, @ivan_gunawan, ia membagikan potrer Hengki dan menuliskan pesan duka mendalamnya.

“Selamat jalan sahabat @hengkikawilarang_id seorang designer kebanggaan Indonesia,” tulis Ivan, Jumat (20/6/2025).

Pria yang akrab disapa Igun ini mengungkap sosok Hengki yang merupakan salah satu sahabat baiknya.

Ia menjelaskan dirinya dan Hengki sama-sama memulai dari titik yang sama saat merambah dunia perancang busana.

Kini, Hengki Kawilarang pun harus pergi untuk selama-lamanya. Igun begitu berduka dan memanjatkan doa untuk sang sahabat yang kini tiada.

“Kami berangkat bersama menjadi seorang fashion designer, tapi kini ALLAH SWT memanggilmu lebih dulu semoga amal ibadah mu di terima di sisi-Nya,” ungkap Igun.

Sebagai informasi, desainer Tanah Air, Hengki Kawilarang dikabarkan meninggal dunia hari ini, Jumat (20/6/2025) pukul 10.16 WIB.