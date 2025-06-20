Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Duka Ivan Gunawan untuk Hengki Kawilarang yang Meninggal Dunia: Selamat Jalan Sahabat

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |23:04 WIB
Duka Ivan Gunawan untuk Hengki Kawilarang yang Meninggal Dunia: Selamat Jalan Sahabat
Ivan Gunawan
A
A
A

Desainer Indonesia Hengki Kawilarang meninggal dunia pada hari ini, Jumat (20/6/2025). Hengki berpulang di usia 47 tahun dan menyisakan duka mendalam bagi para sahabat dan desainer Indonesia.

Salah satunya Ivan Gunawan. Selebritis sekaligus perancang busana ini turut merasakan kehilangan atas kepergian Hengki Kawilarang.

Lewat Instagram, @ivan_gunawan, ia membagikan potrer Hengki dan menuliskan pesan duka mendalamnya.

“Selamat jalan sahabat @hengkikawilarang_id seorang designer kebanggaan Indonesia,” tulis Ivan, Jumat (20/6/2025).

Pria yang akrab disapa Igun ini mengungkap sosok Hengki yang merupakan salah satu sahabat baiknya.

Ia menjelaskan dirinya dan Hengki sama-sama memulai dari titik yang sama saat merambah dunia perancang busana.

Kini, Hengki Kawilarang pun harus pergi untuk selama-lamanya. Igun begitu berduka dan memanjatkan doa untuk sang sahabat yang kini tiada.

“Kami berangkat bersama menjadi seorang fashion designer, tapi kini ALLAH SWT memanggilmu lebih dulu semoga amal ibadah mu di terima di sisi-Nya,” ungkap Igun.

Sebagai informasi, desainer Tanah Air, Hengki Kawilarang dikabarkan meninggal dunia hari ini, Jumat (20/6/2025) pukul 10.16 WIB.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/194/3186333//ivan-pJSq_large.jpg
Potret Ivan Gunawan Jadi Saksi Nikah, Gagah Pakai Batik dan Kopiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/194/3172657//rossa-Q8yR_large.jpg
Menyala! Potret Rossa Pakai Baju Palestina Karya Ivan Gunawan saat Manggung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/33/3166431//ivan_gunawan-ujpO_large.JPG
Tak Tempuh Jalur Hukum Usai Merek Hijabnya Dibajak, Ivan Gunawan: Saya Pakai Jalan Allah SWT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/33/3166201//ivan_gunawan-7Sm9_large.jpg
Ivan Gunawan Kecewa Brand Hijabnya Dibajak Pengusaha Nakal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/33/3163899//rossa-Umhz_large.jpg
Cerita Rossa Kabur dari Rumah Sakit demi Penuhi Kontrak Manggung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/33/3163661//ivan_gunawan_dan_rossa_ternyata_pernah_pacaran-t7di_large.JPG
Ivan Gunawan dan Rossa Pernah Pacaran, Ini Penyebab Mereka Putus
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement