Sinopsis Series Vision+ Royal Blood Episode 4, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 06 Juni 2025 |12:30 WIB
Sinopsis Series Vision+ Royal Blood Episode 4, Hanya di RCTI
Sinopsis Series Vision+ Royal Blood Episode 4, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis series Vision+ Royal Blood episode 4 bercerita tentang Bambang (Wani Dharmawan) yang murka saat tahu putrinya, Saras (Tania Qumsoani) diam-diam menjalani hubungan asmara dengan Riza, seorang pemilik kafe bar. 

Bambang kemudian memutuskan untuk menjaga ketat putri bungsunya itu hingga hari pernikahannya dengan Bisma (Andri Mashadi) tiba. Tak ingin melawan sang ayah, Saras pun mengikuti semua kemauan Bambang. 

Saras juga tak ingin mengecewakan ayahnya sehingga memilih untuk mengakhiri hubungan asmaranya dengan Riza. Di sisi lain, Anggi (Shakira Jasmine) pun merasa lelah berpura-pura menjadi seperti apa yang diinginkan ayahnya. 

Namun hal itu dilakukannya agar bisa mengubah pikiran ayahnya mengenai perjodohan antara adiknya, Saras dengan Bisma. Akankah Anggi bisa mengubah pemikiran Bambang yang keras? 

Series Vision+ Royal Blood mengangkat konflik budaya tradisional dan modern yang bercerita tentang perjodohan anak-anak dari keluarga ningrat di era modern. 

