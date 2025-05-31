Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Keluhkan Kondisi Lututnya, Jaja Miharja Masuk Rumah Sakit

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 31 Mei 2025 |16:11 WIB
Keluhkan Kondisi Lututnya, Jaja Miharja Masuk Rumah Sakit
Jaja Miharja
JAKARTA - Komedian legendaris Jaja Miharja masuk rumah sakit akibat sakit yang dideritanya. Belum dijelaskan pasti penyakit apa yang diderita Jaja Miharja. Namun, sejak beberapa tahun ke belakang, Jaja Miharja sering mengeluhkan kondisi lututnya.

Pada Maret 2023 lalu, Jaja mengungkapkan bahwa ia mengalami kesulitan berjalan akibat kekurangan cairan pada lututnya. 

Dalam wawancara dengan media, Jaja mengatakan bahwa ia harus menjalani suntikan pada lutut setiap 40 hari untuk mengurangi rasa sakit dan memungkinkan dirinya tetap beraktivitas. 

"Saya cuma dengkul aja sakit, udah lama. Kata dokter ada kekurangan cairan," ujar Jaja.

Meskipun menghadapi tantangan kesehatan, semangat Jaja untuk terus berkarya tidak surut. 

