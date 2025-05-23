Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Intip Gaya Hot Sarwendah di Kolam Renang, Netizen: Cantik Banget

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 24 Mei 2025 |00:02 WIB
Intip Gaya Hot Sarwendah di Kolam Renang, Netizen: Cantik Banget
Intip Gaya Hot Sarwendah di Kolam Renang, Netizen: Cantik Banget (Foto: IG Sarwendah)
A
A
A

JAKARTA - Sarwendah Tan kembali mencuri perhatian publik usai tampil memukau dalam sesi pemotretan bertema underwater. Mantan istri Ruben Onsu ini terlihat anggun dan memesona saat berpose di dalam kolam renang, hingga disebut netizen bak putri duyung dari negeri dongeng.

Potret menakjubkan ini dibagikan akun Instagram @wishnuaji28 dan langsung dibanjiri komentar dari warganet yang terpukau dengan penampilan Sarwendah. Gaya busana hingga ekspresinya sukses membuat banyak orang pangling.

Sarwendah
Intip Gaya Hot Sarwendah di Kolam Renang, Netizen: Cantik Banget (Foto: Instagram @wishnuaji28)

Dalam salah satu pose, Sarwendah tampak begitu memesona di tengah kolam renang dengan latar air biru jernih yang memperkuat nuansa magis pemotretan. Ia tampil bak mermaid dengan riasan natural yang selaras dengan konsep keseluruhan, menciptakan kesan cantik alami yang memukau.

Outfit Sarwendah juga menjadi daya tarik utama. Ia mengenakan gaun bernuansa lilac yang memberi kesan lembut dan feminin. Warna pastel yang dikenakan berhasil menonjolkan sisi anggun dan membuatnya tampak seperti karakter dari cerita fantasi.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/33/3184710/sarwendah-r2ZY_large.jpg
Sarwendah Klarifikasi soal Uang Sampah Rp5 Juta, Ternyata Tagihan sebelum Cerai dari Ruben Onsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/33/3184661/sarwendah-EIDo_large.jpg
Sarwendah Klaim Ruben Onsu Beri Uang Saku Terbatas selama Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/33/3184608/sarwendah-XNtV_large.jpg
Sarwendah Bantah Sengaja Pojokkan Ruben Onsu dengan Membongkar Masalah Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/33/3184523/sarwendah-SKbv_large.jpg
Sarwendah Sebut Nafkah Rp200 Juta dari Ruben Onsu, Bagian dari Kesepakatan Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/33/3184447/sarwendah-kzo6_large.jpg
Sarwendah Klaim Sempat Laporan ke Ruben Onsu soal Debt Collector tapi Direspons Tak Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/33/3184252/sarwendah_tan-oUh1_large.jpg
Reaksi Sarwendah Dituding Ruben Onsu Eksploitasi Anak Lewat Live Jualan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement