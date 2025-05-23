Intip Gaya Hot Sarwendah di Kolam Renang, Netizen: Cantik Banget

JAKARTA - Sarwendah Tan kembali mencuri perhatian publik usai tampil memukau dalam sesi pemotretan bertema underwater. Mantan istri Ruben Onsu ini terlihat anggun dan memesona saat berpose di dalam kolam renang, hingga disebut netizen bak putri duyung dari negeri dongeng.

Potret menakjubkan ini dibagikan akun Instagram @wishnuaji28 dan langsung dibanjiri komentar dari warganet yang terpukau dengan penampilan Sarwendah. Gaya busana hingga ekspresinya sukses membuat banyak orang pangling.

Intip Gaya Hot Sarwendah di Kolam Renang, Netizen: Cantik Banget (Foto: Instagram @wishnuaji28)

Dalam salah satu pose, Sarwendah tampak begitu memesona di tengah kolam renang dengan latar air biru jernih yang memperkuat nuansa magis pemotretan. Ia tampil bak mermaid dengan riasan natural yang selaras dengan konsep keseluruhan, menciptakan kesan cantik alami yang memukau.

Outfit Sarwendah juga menjadi daya tarik utama. Ia mengenakan gaun bernuansa lilac yang memberi kesan lembut dan feminin. Warna pastel yang dikenakan berhasil menonjolkan sisi anggun dan membuatnya tampak seperti karakter dari cerita fantasi.