Betrand Onsu dan Sarwendah Duet Nyanyikan Lagu Komang, Netizen Heboh

JAKARTA - Penampilan duet Betrand Onsu dan Sarwendah kembali mencuri perhatian netizen. Kali ini, pasangan ibu dan anak tersebut membawakan lagu Komang, yang langsung membuat warganet heboh.

Terlihat Betrand atau yang akrab disapa Onyo melantunkan bait lagu dengan penuh penghayatan.

“Emang Komang ini tuh buat siapa sih, Bun? Sebab kau terlalu indah dari sekadar kata. Emang mau buat siapa sih, Bun? Dan tiba-tiba kok request Komang,” ucap Onyo sambil menyanyikan bagian lirik yang populer itu.

Sarwendah pun ikut menyahut, menambahkan kesan akrab dan hangat. “Siapa yang indah buat kamu dari tadi nge-chat-in mulu? Siapa?” ucapnya dengan nada menggoda.

Respons netizen pun langsung membeludak. Banyak yang merasa duet ini bukan hanya menyentuh secara musikal, tapi juga emosional