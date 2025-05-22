Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Raffi Ahmad Nonton Kahitna Tanpa Gigi Gara-Gara Rafathar Cemburu

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 22 Mei 2025 |06:40 WIB
Raffi Ahmad Nonton Kahitna Tanpa Gigi Gara-Gara Rafathar Cemburu
Raffi Ahmad
A
A
A

JAKARTA - Artis Raffi Ahmad menonton Konser Kahitna seorang diri. Hal itu menarik simpati netizen.

Dalam video yang diunggah, Raffi Ahmad menjelaskan bahwa seharusnya ia menonton Kahitna bersama istri tercinta, Nagita Slavina, atau yang akrab disapa Gigi. 

Namun, Gigi terpaksa mengurungkan niatnya untuk menonton konser berdua. Karena anaknya, Rafathar harus sekolah keesokan harinya. Rafathar sendiri enggan ditinggal karena cemburu ibunya dianggap lebih sayang Rayyanza.

"Kita nonton Kahitna harusnya sama Gigi, tapi Gigi, begitu mendarat, langsung pulang karena besok Rafathar harus sekolah, dia udah mulai cemburu sama Rayyanza," kata Rafi dalam unggahan Raffi Ahmad di Instagram mereka @raffinagita777.

Rasa sedih Raffi pun dituangkannya dalam caption video. Ia mengaku bahagia nonton Kahitna, tapi ada yang terasa kurang karena menonton tanpa Gigi.

"Nonton Kahitna tapi kurang istriku tercinta," kata Raffi dalam captionnya.

Netizen pun fokus pada pernyataan Raffi yang menyebutkan Rafathar yang sudah mulai cemburu dengan kehadiran Rayyanza. Menurut netizen, rasa cemburu Rafathar tersebut sudah mulai terlihat dalam video-video Rafi dan Gigi sebelumnya.
 

(kha)

