Campur Aduk Perasaan Siti Badriah yang Melahiran Secara Caesar dan Tak Ditemani Suami

JAKARTA - Pedangdut Siti Badriah tengah berbahagia menyambut kelahiran anak keduanya. Pelantun Berondong Tua ini melahirkan anak perempuan keduanya pada Kamis (15/5/2025) di Mandaya Royal Hospital Puri, Karang Tengah, Tangerang, Banten.

Siti Badriah mengungkap proses persalinannya secara caesar ini tak semenyeramkan yang ia kira. Meski tak ditemani sang suami, Sibad mengaku prosesi lahirannya tetap nyaman dengan para perawat yang selalu menghiburnya saat melahirkan.

Siti Badriah dan Krisjiana Baharudin, mengaku kagum di momen persalinan anak kedua mereka. Dokter kandungan yang menangani Siti Badriah pun selalu memberikan semangat dan dukungan sehingga persalinan anak kedua mereka bisa berjalan lancar.

“Wah, happy banget. Ini dokter ternyaman, terseru menurut aku. Seru banget, rame banget, kayak teman,” ungkap Siti.

Wanita yang akrab disapa Sibad ini pun mengungkap pengalaman berbedanya saat melahirkan putri keduanya ini. Ia mengaku sang suami, Krisjiana Baharudin tak menemaninya di dalam ruang persalinan.

“Sebelumnya aku (lahiran) ditemani sama Kris kan. Ini aku ngerasa sendirian, takutnya gak ada yang nguatin aku,” ucap Siti Badriah dari kanal YouTube Intens Investigasi.