HOME CELEBRITY TV SCOOP

Siang Penuh Tawa dan Kejutan di Surprise Show, Tayang di RCTI Mulai Pukul 12.30 WIB

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 10 Mei 2025 |13:59 WIB
Siang Penuh Tawa dan Kejutan di Surprise Show, Tayang di RCTI Mulai Pukul 12.30 WIB
Siang Penuh Tawa dan Kejutan di Surprise Show, Tayang di RCTI Mulai Pukul 12.30 WIB (Foto: RCTI)
JAKARTA - Siang harimu dijamin makin seru dan penuh kejutan lewat program terbaru dari RCTI, Surprise Show! Acara variety live ini siap mengisi waktu istirahatmu dengan hiburan tanpa batas, tawa lepas, dan momen-momen mengejutkan yang menghibur dari awal hingga akhir.

Dipandu oleh Soimah, sosok serba bisa yang dikenal dengan gaya ceplas-ceplos dan energinya yang selalu membara, Surprise Show menjanjikan tontonan yang tidak akan membosankan. Soimah akan ditemani oleh dua co-host yang juga tidak kalah menghibur: Boiyen dengan gaya kocaknya yang khas, serta Gilang Dirga yang siap menghidupkan suasana lewat impersonasi unik dan celoteh jenakanya.

Siang Penuh Tawa dan Kejutan di Surprise Show, Tayang di RCTI Mulai Pukul 12.30 WIB
Siang Penuh Tawa dan Kejutan di Surprise Show, Tayang di RCTI Mulai Pukul 12.30 WIB

Kekompakan ketiganya akan membuatmu betah di depan layar. Setiap episode akan diisi dengan berbagai segmen menarik, mulai dari sesi curhat, cerita-cerita inspiratif, tantangan lucu, joget bareng, games interaktif, hingga hadiah seru, bahkan modal usaha untuk yang beruntung!

Surprise Show bukan cuma soal hiburan, tapi juga jadi ruang untuk berbagi cerita, mencari inspirasi, dan tentu saja memenangkan berbagai hadiah menarik. Ingin hiburan seru? Bisa! Mau joget rame-rame? Bisa banget! Penasaran dengan bintang tamu spesial? Tenang, semua ada di sini!

