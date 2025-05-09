Momen Romantis Gisella Anastasia dan Cinta Brian di Pernikahan Luna Maya, Berbagi Pelukan dan Tatapan Mesra

UBUD - Gisella Anastasia mencuri perhatian publik saat hadir di resepsi pernikahan Luna Maya dan Maxime Bouttier yang digelar di Como Shambhala Estate, Ubud, Bali, pada Kamis (8/5/2025) malam.

Pasalnya, ibu Gempita Nora Marten itu hadir ditemani Cinta Brian, aktor tampan yang merupakan lawan mainnya dalam film Laundry Show. Tak sekadar tampil bersama, keduanya juga memamerkan kemesraan dalam pesta tersebut.

Dari beberapa video yang tersebar di media sosial, ada momen di mana Gisel berdiri di depan Brian. Aktor 26 tahun itu tampak melingkarkan tangannya di perut ibu satu anak tersebut. Sementara Gisel, tampak melipat kedua tangannya di perut.

Pada video lain, Gisella Anastasia dan Cinta Brian tampak sedang berdansa dengan lantunan lagu Aku dan Dirimu milik Ari Lasso dan BCL. Pasangan ini terlihat saling bertatapan sambil Gisel meletakkan kedua tangannya di pipi sang aktor.

Sayan, momen mesra pasangan ini ramai dengan komentar pedas warganet. “Paling cuma pengin viral doang. Nanti bubar lagi,” kata akun @raya*** seperti dikutip dari akun Instagram @lambegosiip, pada Jumat (9/5/2025).

Akun @maymey**** menambahkan, “Maaf ya Brian. Seleramu kenapa jadi turun drastis? Bukan masalah jandanya. Tapi ini soal Gisel yang beritanya tak jauh-jauh dari hal negatif.”

Akun @netty**** berkata, “Cinta, Cinta! Lo benar-benar ye. Sudah benar pacaran sama Calista Arum. Pisah malah dapatnya, ah sudahlah. Palingan enggak lama pasangan ini. Cuma pengin viral saja.”