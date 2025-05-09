Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Momen Romantis Gisella Anastasia dan Cinta Brian di Pernikahan Luna Maya, Berbagi Pelukan dan Tatapan Mesra

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 09 Mei 2025 |19:30 WIB
Momen Romantis Gisella Anastasia dan Cinta Brian di Pernikahan Luna Maya, Berbagi Pelukan dan Tatapan Mesra
Momen Romantis Gisel dan Cinta Brian di Pernikahan Luna Maya. (Foto: Instagram/@gisel_la)
A
A
A

UBUD - Gisella Anastasia mencuri perhatian publik saat hadir di resepsi pernikahan Luna Maya dan Maxime Bouttier yang digelar di Como Shambhala Estate, Ubud, Bali, pada Kamis (8/5/2025) malam. 

Pasalnya, ibu Gempita Nora Marten itu hadir ditemani Cinta Brian, aktor tampan yang merupakan lawan mainnya dalam film Laundry Show. Tak sekadar tampil bersama, keduanya juga memamerkan kemesraan dalam pesta tersebut.

Dari beberapa video yang tersebar di media sosial, ada momen di mana Gisel berdiri di depan Brian. Aktor 26 tahun itu tampak melingkarkan tangannya di perut ibu satu anak tersebut. Sementara Gisel, tampak melipat kedua tangannya di perut. 

Pada video lain, Gisella Anastasia dan Cinta Brian tampak sedang berdansa dengan lantunan lagu Aku dan Dirimu milik Ari Lasso dan BCL. Pasangan ini terlihat saling bertatapan sambil Gisel meletakkan kedua tangannya di pipi sang aktor.

Sayan, momen mesra pasangan ini ramai dengan komentar pedas warganet. “Paling cuma pengin viral doang. Nanti bubar lagi,” kata akun @raya*** seperti dikutip dari akun Instagram @lambegosiip, pada Jumat (9/5/2025).

Gisella Anastasia dan Cinta Brian
Momen Romantis Gisel dan Cinta Brian di Pernikahan Luna Maya, Berbagi Pelukan dan Tatapan Mesra. (Foto: Instagram/@pembasmi.kehalian.reall)

Akun @maymey**** menambahkan, “Maaf ya Brian. Seleramu kenapa jadi turun drastis? Bukan masalah jandanya. Tapi ini soal Gisel yang beritanya tak jauh-jauh dari hal negatif.”

Akun @netty**** berkata, “Cinta, Cinta! Lo benar-benar ye. Sudah benar pacaran sama Calista Arum. Pisah malah dapatnya, ah sudahlah. Palingan enggak lama pasangan ini. Cuma pengin viral saja.”

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/33/3158890/gisella_anastasia-wmC4_large.jpg
Cinta Brian Ulang Tahun, Gisel Tulis Pesan Romantis Penuh Makna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/33/3151567/gisella_anastasia-OZg1_large.jpg
Dapat Restu, Gisel Ungkap Kedekatan Gempi dan Cinta Brian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/33/3141592/roy_marten-ar36_large.jpg
Gisella Anastasia Pilih Cinta Brian, Roy Marten: Itu Hak Dia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/33/3139034/gisella_anastasia-sviC_large.jpg
Biodata dan Agama Gisella Anastasia, Artis Cantik yang Pamer Pacar Brondong di Nikahan Luna Maya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/33/3138444/gisella_anastasia_dan_cinta_brian-EC8D_large.jpg
Gisella Anastasia Go Public dengan Cinta Brian, Ramai Cibiran Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/10/33/3137957/gisella_anastasia-mNhj_large.jpg
Gisella Anastasia Salting Kepergok Gandeng Cinta Brian di Pernikahan Luna Maya: Ketahuan Deh
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement