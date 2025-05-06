Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Penyanyi Malaysia Jessc Debut di Industri Musik Indonesia

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |00:27 WIB
Penyanyi Malaysia Jessc Debut di Industri Musik Indonesia
Penyanyi Malaysia Jessc Debut di Industri Musik Indonesia
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi internasional asal Malaysia, JessC, resmi mewarnai industri musik Indonesia lewat single terbarunya berjudul Dekati. Penyanyi yang dikenal sebagai rock princess ini tampil penuh energi di atas panggung dan tak pernah setengah-setengah saat membawakan musiknya.

Dirilis pertama kali di Malaysia pada 10 Maret 2025, Dekati langsung mencuri perhatian. Hanya dalam hitungan minggu, video musiknya menembus angka satu juta penayangan di YouTube. Kini, lagu tersebut siap menggaet lebih banyak hati di Indonesia.

Mengusung perpaduan dance-pop, rock, dan sentuhan synthwave, Dekati membawa semangat keberanian dan transformasi. Lirik seperti: “Dulu lari, kini dekati! Dulu takut, kini ku berani!”

Penyanyi Malaysia Jessc Debut di Industri Musik Indonesia
Penyanyi Malaysia Jessc Debut di Industri Musik Indonesia

Video musiknya dikemas dengan nuansa romansa anak sekolah yang manis dan penuh nostalgia, membuatnya mudah disukai oleh generasi muda. Melodi Dekati yang mudah diingat bahkan telah viral di platform seperti TikTok dan Instagram Reels, menjadi latar untuk berbagai konten kreatif.

