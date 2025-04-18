Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jennifer Coppen Bangun Rumah Mewah untuk Kamari di Bali

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 18 April 2025 |17:53 WIB
Jennifer Coppen Bangun Rumah Mewah untuk Kamari di Bali
Jennifer Coppen Bangun Rumah Mewah di Bali untuk Kamari. (Foto: Instagram/@jennifercoppenreal20)
A
A
A

JAKARTA - Jennifer Coppen memamerkan rumah mewah yang dibangunnya untuk sang putri, Kamari Sky Wassink. Momen tersebut dibagikannya lewat akun TikTok @jennifer.coppen, pada 18 April 205.

Dalam video tersebut, rumah mewah tersebut memiliki arsitektur bergaya modern yang megah dan luas. “Aku berhasil setelah melewati rasa sakit, capek, stres, dan tangis. Aku berhasil bangun rumah untuk Kamari. A forever home,” ujarnya.

Rumah mewah Jennifer itu terlihat asri dengan banyak ruang terbuka dengan hamparan rumput hijau. Sang aktris pun menggelar syukuran dan pengajian dengan mengundang anak-anak yatim.

Jennifer Coppen
Jennifer Coppen

Tak hanya syukuran dan pengajian, ibu satu anak ini juga menggelar syukuran dengan adat Bali. Bersama keluarga dan kerabat, Jennifer Coppen tampak cantik dalam balutan kebaya Bali.

“Kamari, ini adalah rumahmu. Kamu adalah jantungnya, dan semua yang telah aku lakukan adalah untuk kamu. Semoga kamu tumbuh di sini, berkembang di sini, dan tahu bahwa kamu begitu dicintai,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
