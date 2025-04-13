Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Taeyeon Bikin SONE Heboh di Konser The Tense, Janji Bakal Kembali ke Jakarta

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 13 April 2025 |10:00 WIB
Taeyeon Bikin SONE Heboh di Konser The Tense, Janji Bakal Kembali ke Jakarta
Taeyeon bikin SONE heboh di konser The Tense, janji bakal kembali ke Jakarta. (Foto: Annastasya/Okezone.com)
JAKARTA - Penyanyi Korea Selatan, Taeyeon menyapa para penggemarnya di Indonesia. Lewat konser bertajuk The Tense, Taeyeon membuka konsernya dengan meriah di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (12/4/2025).

Para SONE, sebutan penggemar Taeyeon pun begitu antusias menyambut sang idola tampil di atas panggung. Dengan menggunakan outfit serba merah muda dan light stick berwarna senada, para penggemar ramai-ramai meneriakan nama Taeyeon dengan semangat.

“Halo, terima kasih sudah datang,” ucap Taeyeon di atas panggung dengan bahasa Indonesia.

Sederet lagu-lagu hitsnya pun berhasil membuka konsernya yang meriah pada pukul 15.00 WIB. Beberapa lagunya seperti Fabulous, Letter to My Self hingga Blue Eyes berhasil memeriahkan panggung Taeyeon.

Taeyeon juga menyapa hangat para SONE yang ingin melepas rindu bersamanya. Penyanyi 36 tahun ini mengaku dirinya menunggu lama untuk bisa tampil di Jakarta.

Di konsernya kali ini, Taeyeon akan memberikan penampilan dan musk terbaiknya. Nuansa wewangian juga ingin dia tunjukan di konser The Tense Jakarta ini.

“Kali ini saya akan memberikan musik yang terbaiknya dan juga wawangian yang harum sekali,” katanya.

Taeyon berhasil membawakan total 25 lagu hits miliknya. Lagu tersebut di antaranya, Hot Mess, Cold as Hell, INVU, Weekend dan masih banyak lagi. Dua lagu Taeyeom, yakni Curtain Call dan UR dibawakan secara Encore jelang konser berakhir.

“Terima kasih sudah bersama saya sampai akhir konser dan saya akan pamit. Jika ada kesempatan lagi, saya akan mengunjungi Jakarta,” ucapnya.

 

