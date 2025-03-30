Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 97

JAKARTA - Arini pergi ke kontrakan Lingga untuk membelikan salep alergi. Lingga yang bingung akhirnya menyerah ketika Arini mengajukan diri untuk memakaikannya ke Lingga. Pikiran Lingga menerawang. Kelak jika semua bukti terkumpul, ia akan mencoba untuk mencintai Arini sekali lagi.

Emil melihat berita Aliya ditangkap. Ia baru sadar jika semua hal yang terjadi pada Aliya adalah hasil perbuatannya dengan Fajar dulu.

Lingga pun tidak percaya dengan berita Aliya yang membunuh suaminya sendiri. Dia tidak habis pikir apa yang sebenarnya terjadi sampai Aliya melakukan hal itu.

(tty)