HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 97

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 30 Maret 2025 |17:08 WIB
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi episode 97. (Foto: RCTI)
JAKARTA - Arini pergi ke kontrakan Lingga untuk membelikan salep alergi. Lingga yang bingung akhirnya menyerah ketika Arini mengajukan diri untuk memakaikannya ke Lingga. Pikiran Lingga menerawang. Kelak jika semua bukti terkumpul, ia akan mencoba untuk mencintai Arini sekali lagi.

Emil melihat berita Aliya ditangkap. Ia baru sadar jika semua hal yang terjadi pada Aliya adalah hasil perbuatannya dengan Fajar dulu.

Lingga pun tidak percaya dengan berita Aliya yang membunuh suaminya sendiri. Dia tidak habis pikir apa yang sebenarnya terjadi sampai Aliya melakukan hal itu.

Apakah Lingga akan mencintai Arini sekali lagi? Saksikan Layar Drama “Mencintaimu Sekali Lagi” setiap hari pukul 20.30 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek.

