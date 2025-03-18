Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Nicky Tirta, Aktor Tampan yang Sentil Tasyi Athasyia

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |09:23 WIB
Biodata dan Agama Nicky Tirta, Aktor Tampan yang Sentil Tasyi Athasyia (Foto: IG Nicky Tirta)
JAKARTA - Biodata dan agama Nicky Tirta, aktor tampan yang menarik perhatian publik ketika diduga menyentil Tasyi Athasyia lewat postingannya, pada 6 Maret silam. Dalam video itu, dia menyindir cara seorang food vlogger mereview lapis legit.

Sang aktor menilai, cara mereview dengan tendensi negatif sangat bisa menjatuhkan sebuah produk. Karena itu, dia meminta para food vlogger untuk lebih berempati dalam mereview karena berpotensi merugikan pelaku usaha UMKM.

Kemudian pada 7 Maret 2025, Tasyi Athasyia melaporkan dua content creator berinisial S dan B ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Tak diketahui persis, siapa pemilik akun S dan B tersebut.

Biodata dan Agama Nicky Tirta, Aktor Tampan yang Sentil Tasyi Athasyia

Biodata dan Agama Nicky Tirta

Laurensius Nicky Tirta Djaja lahir di Jakarta, 27 April 1983 sebagai anak kembar dari delapan bersaudara. Pria beragama Kristen ini diketahui memiliki darah campuran Tionghoa dan Belanda.

Maka tak heran, jika sang aktor memiliki wajah tampan yang menjadi bekalnya masuk industri hiburan. Nicky merupakan adik kelima Nia Lavenia, penyanyi yang sempat populer di era ‘90-an.

Tanpa banyak gembar-gembor, sang aktor menikahi mantan ratu kecantikan, Liza Elly Purnamasari, pada 8 November 2012. Pemberkatan pernikahan mereka digelar di Gereja Protestan Indonesia Barat (GPIB) Malang, Jawa Timur.

Dari pernikahan tersebut, Nicky Tirta dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Naara Ellyna Tirta. Sayang, pernikahan yang berjalan selama 6 tahun itu berujung perceraian pada 23 Juli 2018. 

Sekitar 6 tahun menduda, Nicky memilih untuk tidak menikah lagi dan fokus membesarkan anak perempuannya sambil mengembangkan bisnis bakery miliknya.

 

