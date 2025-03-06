Dukungan Bunga Zainal untuk Nikita Mirzani yang Ditahan dalam Kasus Pemerasan

JAKARTA - Bunga Zainal sempat bertemu Nikita Mirzani sebelum akhirnya ditahan atas kasus dugaan pengancaman dan pemerasan terhadap Reza Gladys. Pertemuan tersebut diduga berkaitan dengan kasus investasi bodong yang menjerat Bunga, di mana ia meminta saran kepada Nikita.

Menurut Bunga, pertemuan mereka terjadi beberapa hari sebelum Nikita ditahan. Meskipun tidak menyebutkan waktu pastinya, Bunga mengaku bahwa Nikita memiliki lebih banyak pengalaman dalam menghadapi persoalan hukum, sehingga ia merasa perlu berdiskusi.

"Sebelum dia ditahan, kita sempat ketemu. Dia juga sempat diskusi soal kasusnya," ujar Bunga Zainal saat ditemui di Polda Metro Jaya belum lama ini.

Bunga juga merasa heran melihat bagaimana kasus yang dilaporkan Nikita ke polisi bisa ditangani dengan cepat.

"Aku bilang, 'Beb, kasusmu kok cepat banget prosesnya?' Dia juga coba kasih solusi karena memang lebih pengalaman dalam kasus hukum," lanjutnya.

Namun, tidak lama setelah pertemuan mereka, Nikita Mirzani resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada 4 Maret 2025. Hal ini pun cukup mengejutkan bagi Bunga.