HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rumah Baim Wong Kebanjiran, Bagikan Momen Tidur di Sofa Bersama Keanu dan Kenzo

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |22:28 WIB
Rumah Baim Wong Kebanjiran, Bagikan Momen Tidur di Sofa Bersama Keanu dan Kenzo
Rumah Baim Wong kebanjiran, bagikan momen tidur di sofa bersama Keanu dan Kenzo. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Jakarta dan sekitarnya tengah diguyur hujan deras, menyebabkan banjir di sejumlah Kawasan. Termasuk rumah Baim Wong.

Melalui sebuah video, Baim Wong membagikan momen saat rumah sekaligus kantornya terendam banjir saat sahur. Meski air menggenangi rumahnya, dia tetap santai menikmati nasi goreng tanpa terganggu oleh kondisi sekitar.

Kini, Baim Wong membagikan potret bersama kedua anaknya, Kiano dan Kenzo yang tampak semringah meski rumah mereka kebanjiran hingga banyak perabotan yang basah. Baim Wong mengaku ini menjadi pengalaman pertamanya merasakan kebanjiran.

Rumah Baim Wong kebanjiran. (Foto: Instagram)
Rumah Baim Wong kebanjiran. (Foto: Instagram)

Dalam foto yang dibagikan, tampak pula Kiano dan Kenzo yang tertidur di atas pangkuan Baim Wong saat mereka duduk di sofa, sementara kondisi rumah masih digenangi air.

"Pengalaman kebanjiran pertama kali.  Jadi ngerti bagaimana kehilangan barang-barang elektronik ketika banjir dateng. Sofa, kasur semua basah. Karpet juga," tulis Baim Wong, dikutip Okezone.com dari Instagram pribadinya, Rabu (5/3/2025).

 

Halaman:
1 2
