Cerita Aruma hingga Eltasya Buka Showcase Perjalanan Pesan Cinta Jaz

JAKARTA - Malam yang penuh kehangatan dan emosi tersaji dalam Showcase Perjalanan Pesan Cinta, menampilkan Jaz Hayat sebagai bintang utama. Acara yang berlangsung di MBloc Live pada 27 Februari ini menjadi perayaan spesial bagi Jaz serta para penggemarnya, Jaz Squad, yang telah menantikan momen ini sejak lama.

Tak hanya Jaz, acara ini juga dimeriahkan oleh para artis berbakat seperti Jesenn, Eltasya, Farrel Hilal, Aziz Hedra, Aruma, Meiska, dan Bunga Reyza, yang tampil sebagai opening act dan berkolaborasi dengan Jaz.

Sebagai opening act, beberapa musisi berbakat Sony Music turut berpartisipasi dalam acara ini, masing-masing membawakan penampilan spesial mereka:

Cerita Aruma hingga Eltasya Buka Showcase Perjalanan Pesan Cinta Jaz

Aruma membawakan lagu Muak, yang merupakan lagu debutnya sekaligus lagu yang membawanya meraih penghargaan AMI. Ia mengaku antusias bisa tampil di showcase Jaz karena sejak dulu mengidolakan Jaz.

"Dulu waktu SMA, aku penyiar radio dan sering urus event. Aku suka banget sama lagu-lagunya Kak Jaz, selalu bikin mood happy karena bertema cinta," ungkap Aruma.

Sebagai penyanyi baru di Sony Music, Eltasya merasa bangga bisa tampil dalam showcase Jaz.

"Dari awal aku sering diajak nyanyi di acara Sony, kali ini dapat kesempatan tampil di showcase Kak Jaz. Ini pertama kalinya aku ketemu langsung Kak Jaz," katanya.

Eltasya juga membawakan lagu terbarunya yang baru saja dirilis, menjadikannya momen spesial bagi dirinya.

Bunga Reyza tampil membawakan lagu Seribu Tahun, salah satu lagu populer dari Jaz.

"Aku pernah proyek bareng Kak Jaz di YouTube, terus aku yang ngajak duluan untuk bawain lagu ini di showcase. Aku minta izin ke tim Sony, nggak nyangka Kak Jaz ternyata setuju," ujar Bunga.

Meiska tampil dua kali dalam showcase ini. Pertama, sebagai opening act dengan lagu Keras Kepala, lalu kembali tampil untuk berduet dengan Jaz di lagu Bukan Dengan Dia.

"Aku sempat ikut latihan terakhir di studio. Seru banget! Aku jadi belajar banyak, karena showcase ini sangat terstruktur, mulai dari ending, sampai cara berbicara di atas panggung," jelas Meiska.

Meiska juga mengaku bangga bisa berkolaborasi dengan Jaz. "Aku baru tahu kalau ternyata Kak Jaz sendiri yang meminta untuk duet bareng aku. Senang banget!" tambahnya.

Jaz mengungkapkan bahwa persiapan showcase ini telah dimulai sejak tahun 2020, bahkan sudah direncanakan sejak 2019. Sayangnya, pandemi yang melanda membuat acara ini harus tertunda. Kini, akhirnya showcase ini bisa terwujud dan menjadi momen bersejarah bagi Jaz dalam perjalanan bermusiknya.

Showcase ini juga menjadi ajang peluncuran album terbaru Jaz yang berjudul Pesan Cinta. Album ini dibuat sebagai wujud cinta dan perhatian Jaz kepada para pendengarnya.

“Pesan Cinta dibuat untuk orang-orang yang nggak bisa menyampaikan pesannya kepada orang lain,” ungkap Jaz di atas panggung. Melalui album ini, ia berharap lagu-lagunya bisa menjadi perantara bagi siapa saja yang ingin mengungkapkan perasaan, baik kebahagiaan maupun kesedihan dalam cinta.