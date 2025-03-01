Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Ahmad Dhani Bantah Isu Perselisihan AKSI dan VISI Akibat Kasus Agnez Mo vs Ari Bias

Ravie Wardani , Jurnalis-Minggu, 02 Maret 2025 |08:09 WIB
Ahmad Dhani Bantah Isu Perselisihan AKSI dan VISI Akibat Kasus Agnez Mo vs Ari Bias
Ahmad Dhani Bantah Isu Perselisihan AKSI dan VISI Akibat Kasus Agnez Mo vs Ari Bias (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Musisi Ahmad Dhani menepis kabar yang menyebut bahwa Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) dan Vibrasi Suara Indonesia (VISI) tengah berselisih akibat perbedaan pendapat terkait kasus Ari Bias dan Agnez Mo.

Pernyataan ini disampaikan Dhani saat menghadiri diskusi terbuka AKSI mengenai revisi Undang-Undang Hak Cipta bersama sejumlah musisi dan awak media di Senayan, Jumat, 28 Februari 2025.

Pentolan Dewa 19 itu menegaskan bahwa dirinya sudah berkomunikasi dengan beberapa anggota VISI, yang juga beranggotakan penyanyi-penyanyi terkenal seperti Armand Maulana, Ariel NOAH, hingga Bunga Citra Lestari (BCL).

Ahmad Dhani Bantah Isu Perselisihan AKSI dan VISI Akibat Kasus Agnez Mo vs Ari Bias
Ahmad Dhani Bantah Isu Perselisihan AKSI dan VISI Akibat Kasus Agnez Mo vs Ari Bias

"Nggak, nggak ada konflik. Banyak juga anggota VISI yang sudah saya telepon secara pribadi," ujar Dhani kepada wartawan.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/33/3184202/ahmad_dhani-K4BA_large.jpg
Ahmad Dhani Ngamuk Diisukan Cerai, Mulan Jameela Singgung soal Fitnah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/33/3176883/ahmad_dhani-h29f_large.jpg
Rayen Pono Geram, Ahmad Dhani Enggan Gubris LP soal Penghinaan Marga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/33/3176841/ahmad_dhani-kx0H_large.jpg
Ahmad Dhani Kembali Laporkan Lita Gading atas Dugaan Pencemaran Nama Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/33/3166613/ahmad_dhani-kSYq_large.jpg
Lita Gading Nilai Laporan Ahmad Dhani Lucu: Bahasa Sederhana saja Dia Tak Paham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/205/3161027/ahmad_dhani-8b5j_large.jpg
Ahmad Dhani Gratiskan Kafe dan Resto Putar Lagu Dewa 19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/33/3156183/ahmad_dhani-Mn9d_large.jpg
Putri Ahmad Dhani Lebih Banyak Diam dan Murung usai Alami Cyber Bullying
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement