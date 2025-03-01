Ahmad Dhani Bantah Isu Perselisihan AKSI dan VISI Akibat Kasus Agnez Mo vs Ari Bias

JAKARTA – Musisi Ahmad Dhani menepis kabar yang menyebut bahwa Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) dan Vibrasi Suara Indonesia (VISI) tengah berselisih akibat perbedaan pendapat terkait kasus Ari Bias dan Agnez Mo.

Pernyataan ini disampaikan Dhani saat menghadiri diskusi terbuka AKSI mengenai revisi Undang-Undang Hak Cipta bersama sejumlah musisi dan awak media di Senayan, Jumat, 28 Februari 2025.

Pentolan Dewa 19 itu menegaskan bahwa dirinya sudah berkomunikasi dengan beberapa anggota VISI, yang juga beranggotakan penyanyi-penyanyi terkenal seperti Armand Maulana, Ariel NOAH, hingga Bunga Citra Lestari (BCL).

"Nggak, nggak ada konflik. Banyak juga anggota VISI yang sudah saya telepon secara pribadi," ujar Dhani kepada wartawan.