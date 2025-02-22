Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Alesana Ajak Fans Nostalgia dengan Lagu-Lagu Emo Lawas di Konser Jakarta

Dimas Andhika Fikri , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |16:25 WIB
Alesana Ajak Fans Nostalgia dengan Lagu-Lagu Emo Lawas di Konser Jakarta
Konser Alesana di Kuningan City Ballroom, Jakarta Selatan, pada 21 Februari 2025. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Band Alesana sukses menggelar konser di Kuningan City Ballroom, Jakarta Selatan, pada Jumat (21/2/2025) malam. Pertunjukan ini menjadi pengobat kekecewaan fans, setelah tahun lalu Shawn Milke cs batal konser. 

Konser dimulai pukul 21.48 WIB dan Alesana langsung memanaskan venue dengan lagu It Was Dark and Stormy Night. Riff gitar Patrick Thompson yang berat berpadu apik dengan lengkingan khas emo Dennis Lee.

Band Alesana
Konser Alesana di Kuningan City Ballroom, Jakarta Selatan, pada 21 Februari 2025. (Foto: Okezone)

Atmosfer konser seketika berubah menjadi sangat intens dan panas ketika Alesana membawakan lagu The Murderer dan Hand in Hand With the Damned. Dennis Lee cs seakan tak kehabisan energi dengan penampilan mereka yang begitu memukau.  

Di tengah konser, Alesana sukses menghipnotis penggemarnya dengan intro lagu Seduction yang terdengar saling sahut menyahut. Dengan sentuhan melodi yang catchy, lagu tersebut membawa fans bernostalgia dengan setiap liriknya.

Band asal North Carolina, Amerika Serikat tersebut semakin memanjakan para penonton dengan penampilan mereka membawakan lagu Ambrosia, dilanjutkan Curse of the Virgin Canvas, The Artist, Oh, How the Mighty Have Fallen, dan Lullaby of the Crucified

Band Alesana
Konser Alesana di Kuningan City Ballroom, Jakarta Selatan, pada 21 Februari 2025. (Foto: Okezone)

Halaman:
1 2
