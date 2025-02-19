Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Cerita Terry Hadirkan Single dari Surat Yasin Ayat 65

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |02:34 WIB
Cerita Terry Hadirkan Single dari Surat Yasin Ayat 65
Cerita Terry Hadirkan Single dari Surat Yasin Ayat 65 (Foto: ist)
JAKARTA - Terry Shahab tengah bersiap untuk kembali merilis single terbaru. Ia mengaku sangat antusias menyambut momen tersebut, terlebih setelah melalui berbagai tantangan dalam prosesnya.

Setelah cukup lama tidak merilis karya baru, Terry mengungkapkan perasaannya yang penuh rasa syukur.

"Aku benar-benar senang dan excited lho bakal rilis. Aku bersyukur banget teman-teman di Sony Music sangat sabar dan juga mengerti dengan keadaan aku yang saat ini memang memprioritaskan keluarga. Jadi ada saja rintangan dalam prosesnya, tapi pelan-pelan kita jalanin bareng hingga akhirnya rampung juga," ujar Terry.

Terry tidak menampik bahwa waktu menjadi salah satu tantangan terbesar dalam menyelesaikan lagu ini.

Cerita Terry Hadirkan Single dari Surat Yasin Ayat 65

"Bisa dibilang waktu sih, ahahaha… karena ya itu tadi, aku cukup memprioritaskan waktu untuk keluarga, jadi mencari waktu adalah tantangan terbesar dalam merampungkan lagu ini. Tapi pas di studio dan workshop sih, alhamdulillah bisa berjalan cepat dan lancar."

Selain itu, bagi Terry, memaknai setiap lirik dalam lagu ini juga menjadi tantangan tersendiri. Ia bahkan berkonsultasi dengan gurunya, Ustadzah Halimah Al-Aidrus, untuk memahami makna mendalam dari lirik yang diambil dari Al-Qur'an.

