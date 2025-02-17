Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mahalini Melahirkan Baby Selina, Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar Langsung Menjenguk

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |13:27 WIB
Mahalini Melahirkan <i>Baby</i> Selina, Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar Langsung Menjenguk
Mahalini melahirkan baby Selina, Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar langsung menjenguk. (Foto: Instagram)
JAKARTA - Pasangan Mahalini Raharja dan Rizky Febian tengah berbahagia. Mereka baru saja dikaruniai putri pertama pada 15 Februari 2025.

Kebahagiaan mereka pun menular kepada sahabat Mahalini, Aaliyah Massaid yang tengah menantikan kehadiran buah hatinya. Aaliyah pun langsung meluapkan kebahagiaannya dengan membagikan ulang potret momen Mahalini melahirkan dengan mengucapkan selamat.

"AAAA ada member baruuu, welcome to the world Selina. Selamat yah seng-sengkuu @mahaliniraharia @rizkyfbian," tulis keterangan unggahan @aaliyah.massaid, dikutip Okezone.com pada Senin (17/2/2025).

Aaliyah dan suaminya, Thariq Halilintar pun langsung menjenguk Mahalini yang masih berada di rumah sakit untuk pemulihan pascamelahirkan. Aaliyah membagikan potret saat bersama Thariq, Mahalini dan Rizky Febian, serta bayi cantik yang baru lahir.

Aaliyah tampak merangkul lengan Mahalini yang terlihat sudah dalam kondisi yang baik pascamelahirkan. Aaliyah pun memuji paras cantik putri pertama Mahalini dan Rizky Febian yang disapa Selina itu.

"Mashaallah tobarakallah, so happy for you guys. Selina cantik," tulis Aaliyah.

 

