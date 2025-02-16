Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Main Film, Tiwi T2 Bantah Sepi Job di Musik

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |06:04 WIB
Main Film, Tiwi T2 Bantah Sepi Job di Musik
Main Film, Tiwi T2 Bantah Sepi Job di Musik (Foto: IG Tiwi)
JAKARTA - Prastiwi Dwiarti atau yang dikenal sebagai Tiwi T2 kini mulai melebarkan sayap ke dunia akting dengan membintangi sebuah film. Meski begitu, Tiwi menegaskan bahwa langkah barunya ini bukan berarti ia meninggalkan dunia musik yang telah membesarkan namanya.

Menurut Tiwi, keputusan untuk terjun ke dunia film adalah bagian dari keinginannya untuk mengembangkan bakat di luar dunia tarik suara.

"Kalau meninggalkan, enggak ya, karena aku berangkat dari nyanyi. Mudah-mudahan aku bisa membagi waktu. Setelah ini semoga bisa lebih luas lagi, tidak hanya nyanyi, tapi juga di dunia akting," ujar Tiwi saat ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Main Film, Tiwi T2 Bantah Sepi Job di Musik
Main Film, Tiwi T2 Bantah Sepi Job di Musik

Tiwi juga menepis anggapan bahwa dirinya terjun ke dunia akting karena sepi tawaran manggung bersama grup T2. Ia menegaskan bahwa aktivitas bermusiknya masih berjalan dengan baik.

"Nggak sih, alhamdulillah buat T2 sudah lumayan jalan lagi. Nyanyi sendiri juga masih ada," jelasnya.

Keputusan Tiwi menerima tawaran bermain film dilatarbelakangi keinginannya untuk belajar dan mencoba pengalaman baru di dunia hiburan.

"Ini memang salah satu target aku. Dari dulu pengin belajar di dunia baru, tidak hanya nyanyi saja, tapi ingin lebih luas lagi kemampuanku. Banyak yang bisa aku pelajari di luar nyanyi," ungkapnya.

Meski baru pertama kali terlibat dalam sebuah film, Tiwi mengaku sudah merasakan keseruan berakting dan ingin kembali mencobanya di proyek berikutnya.

"Ketagihan, aku pengin lagi. Mudah-mudahan aku bisa men-deliver karakter dengan baik," tambahnya.

 

