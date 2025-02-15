Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Drama Musikal City of Love: Perjuangan Sejoli Meraih Restu Orang Tua

Ravie Wardani , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |09:01 WIB
Sinopsis Drama Musikal City of Love: Perjuangan Sejoli Meraih Restu Orang Tua
Sinopsis Drama Musikal City of Love: Perjuangan Sejoli Meraih Restu Orang Tua (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis drama musikal City of Love akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Pementasan drama musikal City of Love menjadi suguhan spesial di momen Hari Kasih Sayang yang jatuh pada 14 Februari 2025. 

Drama ini menghadirkan kisah cinta penuh perjuangan yang dibintangi Devano Danendra sebagai Sandya dan Maesa Kanna sebagai Kala. Disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan Agus Noor, drama ini mengisahkan perjalanan cinta dua sejoli yang harus berjuang mendapatkan restu dari orang tua.

Sandya dan Kala adalah dua anak muda yang saling jatuh cinta setelah pertemuan tak terduga. Namun, kisah cinta mereka tak berjalan mulus karena terhalang restu orang tua. Ayah Sandya, Badai, dan ibu Kala, Kasih, ternyata memiliki masa lalu yang rumit.

Drama Musikal City of Love, Kisah Cinta Penuh Makna di Hari Kasih Sayang
Drama Musikal City of Love, Kisah Cinta Penuh Makna di Hari Kasih Sayang

Dahulu, Badai dan Kasih pernah menjalin cinta, tetapi hubungan itu harus berakhir dengan luka yang membekas hingga kini. Luka lama itu membuat keduanya sulit memberikan restu kepada anak-anak mereka, meski cinta sejati telah tumbuh di hati Sandya dan Kala.

Halaman:
1 2 3
