Innalillahi, Ayah Irish Bella Meninggal Dunia

Ayah Irish Bella meninggal dunia di Belgia, pada 29 Januari 2025. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Kabar duka datang dari Irish Bella. Sang ayah, Johan Gustaaf Paula De Beule mengembuskan napas terakhirnya, pada 29 Januari 2025.

Kabar duka tersebut diunggah sang aktris lewat akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya itu, Ibel membagikan foto sang ayah dengan keterangan terkait detail kepergian sang ayah.

"Telah Berpulang Ayahanda Kami Tercinta Johan Gustaaf Paula De Beule 29 Januari 2025," bunyi keterangan foto yang diunggah Irish Bella tersebut.

Ayah Irish Bella Meninggal Dunia. (Foto: Instagram/@_irishbella_)

Tak ada keterangan detail terkait pemakaman dan penyebab kepergian sang ayah dalam unggahan tersebut. Namun beberapa minggu lalu, Irish Bella sempat mengunjungi sang ayah di Belgia bersama ibu dan adiknya.

Ibel ternyata terbang ke Belgia untuk menjenguk ayahnya yang sedang sakit. Tak disangka momen hangat itu menjadi pertemuan terakhir Ibel dan sang ayah.

Berdasarkan unggahannya di Instagram, Ibel diketahui menikmati liburan di Bali bersama suami dan anak-anaknya. Belum diketahui apakah Ibel akan langsung terbang ke Belgia untuk menghadiri pemakaman sang ayah.*

(SIS)